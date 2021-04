Steht die Allgäuer Musikergruppe "Washhouse Basement Stompers" vor dem Aus?

Die Corona-Pandemie macht auch der Allgäuer Musikergruppe „Washhouse Basement Stompers“ schwer zu schaffen. Steht die Gruppe wegen der Krise vor dem Aus?

25.04.2021 | Stand: 12:10 Uhr

„Es ist eine harte Zeit, die an den Nerven zehrt“, beschreibt Fritz Daum. Wie der Großteil seiner Musikerkollegen von den „Washhouse Basement Stompers“ ist der Posaunist zwar Rentner und nicht existenziell von Konzertausfällen bedroht, treffen tun sie ihn aber trotzdem hart: „Wir sind zwar alle Hobbymusiker, aber unsere Leidenschaft wird durch den Lockdown ausgebremst“, betont der 63-Jährige, der von der Gesamtsituation in der Pandemie „enttäuscht“ ist.

Er selbst müsse sich „aufraffen“, um zumindest ein bis zweimal alleine zu proben, „damit der Ansatz nicht kaputt ist“. Eine goldene Musikerregel besagt laut Daum, dass man sich etwa bis zum Alter von 40 Jahren steigern könne, darüber ist es lediglich möglich, den bereits erworbenen Stand zu halten. Mit zunehmendem Alter gingen die Fähigkeiten dann zurück. Da er und seine Kollegen momentan aber musikalisch gesehen „nur so dahin vegetieren“, plagt Daum die Sorge, dass die Corona-Pandemie womöglich die Karriere der traditionsreichen Allgäuer Band beenden wird. (Lesen Sie auch: Kulturanbieter in Sonthofen warnen: "Da bricht etwas weg")

Die Musiker sagen: "Es ist ein Teufelskreis"

Insgesamt ist er „davon überzeugt, dass viele Musiker die Segel streichen werden“. Dabei denkt er vor allem an die, die auf die Gagen angewiesen sind, und gibt zu bedenken, dass Wirten, die ihre Lokalitäten so lange schließen mussten, selbst nach einer Wiedereröffnung erstmal das Geld für Musikergagen fehlen werde. „Das ist ein Teufelskreis“, bilanziert der Posaunist treffend.

Das Miteinander fehlt auch den "Washhouse Basement Stompers"

Die Kontakte sowohl im privaten als auch im musikalischen Bereich – schlichtweg das Miteinander fehlen Fritz Daum. „Bei unseren Auftritten haben wir das Publikum nahe an der Bühne, sodass der Funke überspringt“, schwelgt er in schönen Erinnerungen an die Momente, für die Musiker bei ihren Auftritten gerne an ihre Grenzen gehen. Genau dieses Feeling bei den Auftritten wünschen sie sich zurück. Die momentane Situation sei für alle Beteiligten „trostlos“. Und dabei zielt Fritz Daum nicht nur auf den absolut leeren Terminkalender ab, sondern darauf, dass selbst eine heiß ersehnte Hoffnung auf eine gemeinsame Probe ungewisse Zukunftsmusik ist. Vor allem im Hinblick darauf, dass bei Bläsern besonders strenge Hygieneauflagen gelten. Bei der bislang letzten erlaubten Probe mit der Immenstädter Stadtkapelle hat Daum aufgrund des vorgegebenen Drei- Meter-Abstandes seinen Dirigenten noch scherzhaft darauf hingewiesen, dass er einen Ton ja am Montag anspielen müsse, damit er am Donnerstag zu hören sei.

Posaunist: "Mir ist schon oft der Gedanke gekommen, das Altmetall einzustampfen"

„Mir ist schon oft der Gedanke gekommen, das Altmetall einzustampfen und nichts mehr zu machen“, gibt der Posaunist zu. Bei solchem „Königswetter“ wie Anfang September vergangenen Jahres wird der Musiker der „Washhouse Basement Stompers“ allerdings wieder kreativ. Da kam Fritz Daum die Idee, ein kurzfristiges Konzert auf dem Alpsee zu machen. Am 4. September begab sich daher die sechsköpfige Band bei strahlend schönem Sonnenschein in Bühl an Bord der Santa Maria Loreto. Trotz Ufernähe war der Abstand zum Publikum mehr als gewahrt und dennoch konnten die Musiker „die Zuhörer mit Dixie-Musik beglücken“, erzählt Daum strahlend.

Dieser bislang letzte Auftritt der „Washhouse Basement Stompers“ sei „auf viel Gegenliebe gestoßen“. Gerne erinnert sich der 63-Jährige daran, wie glücklich die Menschen waren und dass ein Großteil von ihnen die Strecke vom Bühler Hafen bis zum Strandbad Hauser und wieder zurück mitschlenderte, um das etwa einstündige Konzert in dieser besonderen Atmosphäre zu genießen.

