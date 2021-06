In Wertach hat ein Stier einen Mann angegriffen und ihn verletzt.

02.06.2021 | Stand: 14:15 Uhr

Bei einem Tiertransport am Dienstag in Wertach ist ein 45-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte der Viehtransporterfahrer in Oberelleg einen Stier abholen.

Als der Mann den Stier aus einer Doppelbox treiben wollte, ging das Tier plötzlich auf ihn los, nahm ihn auf den Kopf und drückte ihn schließlich gegen eine Eisenstange der Box.

Der Mann wurde bei dem Vorfall leicht am Oberschenkel verletzt.