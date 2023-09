Vollsperrung vor Oberstdorf geht dem Ende entgegen - Behinderungen bleiben

Seit Monaten werden Fahrzeuge auf dem Weg nach Oberstdorf über die B19 und Walserstraße umgeleitet. Jetzt ist das Ende der Bauarbeiten ab dem Geigerkreisel nah.

28.09.2023 | Stand: 06:17 Uhr

Wegen Asphaltarbeiten ist die Kreisstraße OA4 ab dem Geigerkreisel Richtung Oberstdorf aktuell noch voll gesperrt. Für die Restarbeiten wird nun ab 29. September wieder die bereits bekannte Einbahnstraßenregelung eingeführt.

Geigerkreisel bei Oberstdorf: Bauarbeiten nähern sich dem Ende

Die Arbeiten am Neubau der Stillachbrücke in Oberstdorf nähern sich ihrem Abschluss: Nachdem die bestehende Vollsperrung am Abend des 29. September aufgehoben wird, wird für notwendige Restarbeiten im Bereich der Baustelle wieder eine Einbahnregelung eingeführt. Diese wird voraussichtlich bis Samstag, 7. Oktober, um 18 Uhr beibehalten.

Der Verkehr aus Richtung Oberstdorf wird dann zwischen dem Kreisverkehr Oberstdorf und dem Geigerkreisel über die Behelfsumfahrung geleitet. Fahrzeuge in die Gegenrichtung werden über die B19 in Richtung Kleinwalsertal und die Walserstraße nach Oberstdorf umgeleitet. Die Umleitung für Fahrradfahrer und Fußgänger bleibt bestehen. Die Projektbeteiligten sind bemüht, die verkehrlichen Beeinträchtigungen auf ein erforderliches Minimum zu beschränken, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

