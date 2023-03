Schulbusse und Züge im Allgäu bleiben Montag stehen – Diese Linien sind betroffen

Gewerkschaften kündigen für Montag, 27. März, den bundesweiten Super-Streiktag an. Auch Schulbusse und Züge im Allgäu sind davon betroffen. Ein Überblick.

24.03.2023 | Stand: 16:09 Uhr

Mit einem beispiellosen Warnstreik am Montag, 27. März 2023, wollen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen. Das haben die beiden Gewerkschaften am Donnerstag angekündigt. Auch das Allgäu ist von den Streiks betroffen.

Verdi ruft am Montag im Freistaat Beschäftigte bei Nahverkehr, Flughäfen und Autobahnen dazu auf, ihre Arbeit den ganzen Tag niederzulegen. Darunter auch die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kempten.

Busfahrer-Streik am Montag: Welche Linien im Oberallgäu sind betroffen?

Wie Franziska Springer, Pressesprecherin des Landratsamts Oberallgäu, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, haben Angestellte verschiedener Busunternehmen angekündigt, sich am Montag an dem Streik zu beteiligen. Davon sollen auch Schulbusse im Allgäu betroffen sein.

Nach Angaben der Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Allgäu (RVA) Oberstdorf, Regionalbus Augsburg (RBA) und der Deutsche Bahn kommt es am kommenden Montag im Allgäu wegen des Streiks zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Beschäftigte wollen für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen - was zu Beeinträchtigungen auf folgenden Buslinien führen soll:

Linie 50: Kempten HBF-Isny (RBA)

Kempten HBF-Isny (RBA) Linie 61 : Kempten-Dietmannsried (RBA)

: Kempten-Dietmannsried (RBA) Linie 62 : Kempten-Wildpoldsried (RBA)

: Kempten-Wildpoldsried (RBA) Linie 63 : Kempten-Pfronten-Füssen (RBA)

: Kempten-Pfronten-Füssen (RBA) Linie 64 : Kempten-Immenstadt (RBA)

: Kempten-Immenstadt (RBA) Linie 65 : Kempten-Niedersonthofen (RBA)

: Kempten-Niedersonthofen (RBA) Linie 81 : Ausfall einzelner Kurse z.B. 7.45 Immenstadt – Rettenberg Sonthofen Burgberg Wertach

: Ausfall einzelner Kurse z.B. 7.45 Immenstadt – Linie 82 : Kurs um 6.22 Uhr von Missen nach Sibratshofen (RVA)

: Kurs um 6.22 Uhr von Missen nach Sibratshofen (RVA) Linie 82 : Kurs um 7.05 von Seltmanns über Missen, Zaumberg nach Immenstadt (RVA)

: Kurs um 7.05 von Seltmanns über Missen, Zaumberg nach Immenstadt (RVA) Linie 44: Bolsterlang/ Obermaiselstein

Bolsterlang/ Linie 45 : Ausfall der Beiwagen früh und Mittag. Ausfall einzelner Kurse, u.a. Kurs um 6.35 Uhr Sonthofen-Ofterschwang Schöllang – Oberstdorf (RVA)

: Ausfall der Beiwagen früh und Mittag. Ausfall einzelner Kurse, u.a. Kurs um 6.35 Uhr Sonthofen-Ofterschwang Schöllang – Oberstdorf (RVA) Linie 1: Oberstdorf-Mittelberg – Baad sowie Linien 2-4 im Kleinwalsertal

Oberstdorf-Mittelberg – Baad sowie im Linie 5 : Unterwestegg – Riezlern

: Unterwestegg – Linie 9: Ortsbus Oberstdorf Ausfall einzelner Kurse (RVA)

Nicht betroffen sein werden die Linien 7 und 46. Auf der Linie 47 wird es allenfalls zu minimalen Einschränkungen kommen. Alle Linien des Stadtbusses in Kempten (Linien 1 bis 12), Linie 20 (Firma Schattmeier), Linie 30 (Firma Berchtold) fahren regulär ohne Einschränkungen.

Die Mona Allgäu hat übrigens einen Notfahrplan zum Herunterladen erstellt.

Streik: Welche Züge fallen am Montag im Allgäu aus?

Bei der Deutschen Bahn wird am Montag der gesamte Fernverkehr bundesweit eingestellt. Auch im Regionalverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren", teilte der Konzern am Donnerstag mit. "Alle Bahnstrecken können betroffen sein", sagt Franziska Springer, Sprecherin des Landratsamts Oberallgäu.

Auch mehrere Züge fallen voraussichtlich am Montag, 27.3.2023, im Allgäu aus. Zum Super-Streiktag haben Verdi und die EVG aufgerufen. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Buslinien: Gibt es am Montag zumindest einen Notfallplan?

"Die Verkehrsunternehmen im Oberallgäu haben zugesichert, eine Notversorgung aufrecht zu erhalten", sagt Springer. So soll etwa versucht werden, zumindest Grundschüler zur Schule und wieder zurück zu bringen. Weil sich aber nicht abschätzen lässt, ob dieses Versprechen aufrecht erhalten werden kann, sollten Eltern und Schulen Vorkehrungen treffen: Wenn möglich sollte am Streiktag digitaler Unterricht angeboten werden. Wo dies nicht möglich ist, ist es ratsam, dass Eltern für Schülerinnen und Schüler Fahrgemeinschaften organisieren.

Nach Aussage der Verkehrsunternehmen wird es während des Streiks keine gesonderten Hotlines für Auskünfte geben. Dies sei personell nicht umsetzbar, heißt es. Aktuelle Informationen werden aber über die Website der Mona-Allgäu kommuniziert. Dringende Rückfragen sollten direkt an das jeweilige Verkehrsunternehmen gestellt werden.

Welche Tarifverträge werden derzeit verhandelt?

Der Warnstreik soll die Flughäfen München und Nürnberg treffen. In der Landeshauptstadt legen die Mitarbeiter die Arbeit sogar am Sonntag und Montag nieder. Der Flughafen rechnet mit massiven Einschränkungen. Ob der reguläre Flugbetrieb eingestellt wird, blieb zunächst aber noch offen. Die Streiks an den Flughäfen betreffen laut Verdi einerseits die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, zum anderen örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Für alle drei Beschäftigtengruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt.

In Bayern wird zurzeit der Tarifvertrag Nahverkehr verhandelt. Es soll durch die Streiks zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen, kündigt Verdi an. Beteiligt sein wird auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Diese Betriebe und Regionen in Bayern will die Gewerkschaft Verdi am Montag bestreiken:

Flughafen München (SGM, FMG, Aeroground, FMS)

Flughafen Nürnberg GmbH nebst AirPart GmbH

Würzburger Straßenbahn GmbH mit WSA Main/Standort Aschaffenburg

Verkehrsbetriebe Stadtwerke Schweinfurt GmbH mit WSA Main Standort Schweinfurt

Verkehrsgesellschaft der Stadtwerke Bamberg

Verkehrsbetrieb Bayreuth

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg

infra fürth Verkehr Service GmbH

Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH

Autobahnmeisterei Fischbach Autobahn GmbH

Augsburg

Ingolstädter Verkehrsbetriebe

Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Regensburg

Autobahnmeisterei Kempten

Autobahnmeistereien in Niederbayern

Verkehrsbetriebe Passau und Landshut

Autobahn GmbH des Bundes in Rosenheim, München und Niederbayern

WSA MDK in der Oberpfalz, Niederbayern

Warum rufen die Gewerkschaften zum Streik am Montag auf?

Mit den Aktionen will Verdi den Druck für die am Montag beginnende dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen erhöhen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt, das der Gewerkschaft aber nicht reichte. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro.

Ende Februar begannen zudem die Verhandlungen der EVG mit der Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen. Die Gewerkschaft hatte in der vergangenen Woche ein erstes Angebot der Bahn abgelehnt. Sie fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Entgelten strebt sie eine Steigerung um zwölf Prozent an bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Bahn hatte unter anderem angeboten, die Löhne der rund 180.000 betroffenen Beschäftigten in zwei Schritten um insgesamt 5 Prozent anzuheben sowie mehrere Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro in Aussicht gestellt.

Landwirte demonstrieren in Kempten mit Traktoren gegen Flächenfraß

Darüber hinaus haben Landwirte bereits am Donnerstagnachmittag auf dem Rathausplatz in Kempten protestiert. Die Demonstranten wollten dadurch auf den Flächenfraß durch Wohnungsbau, Gewerbeflächen, Straßen und Photovoltaik-Anlagen aufmerksam machen.