Streit auf Berghütte bei Oberstdorf: Mitarbeiter droht Chef, ihm mit Machete die Hände abzuhacken

Auf einer Berghütte bei Oberstdorf hat ein Mitarbeiter seinen Chef heute Nacht bei einem Streit mit einer Machete bedroht. Er drohte, ihm die Hände abzuhacken.

01.11.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Wie die Polizei im Oberallgäu am Dienstag mitteilt, kam es auf der Berghütte in der Nähe von Oberstdorf heute Nacht zu einem Streit zwischen einem 43-jährigen Mann und einem seiner Mitarbeiter.

In dessen Verlauf griff der Mitarbeiter (42) plötzlich zu einer Machete und bedrohte seinen Chef damit. So kündigte er an, dem Mann "die Hände abzuhacken und ein Loch in ihn zu stechen", schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Der 43-Jährige flüchtete und ging zur Polizei in Oberstdorf, um dort um Hilfe zu suchen und Anzeige zu erstatten. Die Beamten machten sich anschließend mit Unterstützung von mehreren Streifen umliegender Polizeidienststellen auf den Weg zu der Berghütte.

Macheten-Streit auf Berghütte bei Oberstdorf: Polizei rückt an

Dort trafen sie den mutmaßlichen Täter an. Er verhielt sich der Polizei gegenüber kooperativ und ruhig, heißt es. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung eine geringe Menge Cannabis bei dem Mann. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den 42-Jährigen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

