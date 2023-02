Streit um einen Bauernhof in Immenstadt-Bühl am Großen Alpsee

Die Stadt Immenstadt und eine Landwirtsfamilie ringen seit Jahren um eine Aussiedlung oder eine Erweiterung des Hofs - und ein großes Baugebiet am Alpsee.

10.02.2023 | Stand: 12:35 Uhr

Der Streit dauert schon lange: Bereits der frühere Immenstädter Stadtrat rang immer wieder mit den Anträgen einer Bauernfamilie aus Bühl und die Familie rang mit der Ablehnung durch den Stadtrat. Jetzt stimmte – nach langer Diskussion – die Mehrheit im Bauausschuss einmal zu: Auf dem Reiser Hof an der Trieblingser Straße darf ein Stadel für eine Hackschnitzelheizung errichtet werden. Vor einem Jahr lehnte das gleiche Gremium den Antrag für die Errichtung einer großen Maschinenhalle ab. Und dann steht da noch ein Gerichtsurteil um ein geplantes Baugebiet aus.

Der Bauernhof liegt zum Teil in einem reinen Wohngebiet. Deshalb darf der Hof – was die Landwirtschaft betrifft – nicht erweitern. „Mit der Festsetzung als reines Wohngebiet hätte die Landwirtschaft eigentlich aussiedeln müssen. Doch das hat der Stadtrat damals versäumt“, sagte Bürgermeister Nico Sentner. Als der Bebauungsplan 1970 aufgestellt wurde, gab es wohl die Absicht, den Betrieb stillzulegen. Doch das sei nicht geschehen. Deshalb habe der Bauernhof Bestandsschutz. Aber eine Erweiterung des Betriebs lehnen die Behörden ab.

Da seien das Landratsamt als Genehmigungsbehörde und die Stadt einer Meinung, machte Sebastian Wolf vom Bauamt deutlich: „Deshalb wurde der geplanten Maschinenhalle an der Stelle die Zustimmung verweigert“ – mit der Empfehlung, sie auf einer nahen Weidefläche zu errichten. Anders sehe es laut Wolf aber mit der beantragten Hackschnitzelheizung samt großem Lagerraum aus. Denn die werde nur für die Beheizung des Wohnhauses errichtet. Die Bauernfamilie habe einen eigenen Wald, lasse die Hackschnitzel woanders herstellen und will dann eine größere Menge auf der Hoffläche lagern. Das sei zulässig und mit dem Landratsamt sei der Standort abgestimmt, sagte Wolf. „Es wird ja kein landwirtschaftliches Gebäude errichtet, sondern eine Heizanlage für das Wohnhaus“, bekräftigte Sentner. Dagegen sei nichts einzuwenden – besser die Familie heize mit ihrem Holz als mit Öl oder Gas.

Doch das sahen einige Stadträte anders: „Es ist doch schon seit langem das Ziel der Stadt, dort ein Wohngebiet durchzusetzen“, sagte Thomas Wurmbäck ( CSU). Deshalb sprach er sich gegen das Projekt aus, „die den Bauernhof auf lange Zeit zementiert“. Auch Barbara Holzmann und Johann Lochbihler (beide Grüne) lehnten eine Zustimmung ab. Ursprünglich habe es sich um eine stillgelegte Landwirtschaft gehandelt, die dann reaktiviert wurde – in einem reinen Wohngebiet. Außerdem kritisierten sie die Größe des Gebäudes, die andere Hackschnitzelheizungen für Wohnhäuser weit übertreffe.

Nur Hackschnitzel, kein Atommüll

Laut Wolf soll der Stadel eine Grundfläche von 110 Quadratmetern haben, mit einer Wandhöhe auf der einen Seite von 5,20 Meter und der anderen Seite von 6,20 Meter. Gegenüber der früheren Planung sei das Gebäude um die Hälfte kleiner. Weil es am Wendehammer der Erschließungsstraße liegt, habe es laut Wolf genügend Abstand zu benachbarten Wohnhäusern. Die Nachbarn seien dennoch gegen das Projekt. Es herrsche wohl nicht das beste Verhältnis. Nach Zimmerermeister Ulrich Kennerknecht (JA) und Landwirt Bernhard Baldauf (CSU) sei die Höhe des Gebäudes notwendig, um mit einem Traktor einzufahren und darin die Hackschnitzel mit einem Kipper abzuladen. „Die lagern dort nur Hackschnitzel und keinen Atommüll“, meinte Sentner. Mit 7:4 Stimmen bewilligte der Bauausschuss den Stadel.

Es geht um 54 Baugrundstücke

Dabei dauert die Auseinandersetzung zwischen der Stadt und der Landwirtsfamilie in Bühl schon seit vielen Jahren. So wollte die Familie den Betrieb Richtung Norden aussiedeln. Doch der gewählte Standort kollidiert mit der Planung des Wohngebiets „Hub-Nord“. 54 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser sollen demnach nördlich von Bühl zwischen Missener Straße und Trieblingser Weg entstehen. Die Wiesen gehören drei Grundbesitzern. Zwei davon sind mit dem Plan einverstanden, die Landwirtsfamilie als dritter Eigentümer ist dagegen. Die geplante Umgehungsstraße am Rand des Baugebiets mit Anschluss an die Römerbrücke verläuft teilweise über ihren Grund. Gegen das geplante Wohnbaugebiet kämpft auch die „Bürgerinitiative zum Erhalt der Alpseelandschaft“. Sie kritisiert das "viel zu große" Ausmaß der Planung und den drohenden Flächenfraß.

Auch das Verwaltungsgericht kümmert sich um die Sache

Nach Ansicht der Mehrheit des früheren Stadtrats unter Bürgermeister Armin Schaupp sollte die Landwirtsfamilie den Standort ihres Aussiedlerhofs weiter nach Norden verschieben. Dann kollidiert die Umgehungsstraße nicht mit dem Hof. Doch die Familie verweigerte dies, weil weiter nördlich der Untergrund zu nass sei. Es kam zu einer ersten gerichtlichen Auseinandersetzung – ohne Urteil. Danach beschloss die Stadt 2020 einen Bebauungsplan für Hub-Nord. Dagegen erhob die Familie eine Normenkontrollklage vorm Verwaltungsgericht. Mittlerweile ist der erste Richter in Ruhestand gegangen, sein Nachfolger hat das Verfahren übernommen. Ein Urteil steht nach wie vor aus.

