Streit um Moorweiher-Hütte in Oberstdorf - Tourismusdirektor: „Gemeinde war gezwungen, zu handeln“

Wie Oberstdorfs Tourismusdirektor Frank Jost den Abriss der Hütte am Moorweiher begründet und was er zu den Angriffen auf seine Person sagt.

30.01.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Herr Jost, Sie stehen wegen des geplanten Abrisses der Hütte am Moorweiher in der Kritik. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, die vor allem aus dem Kreis der Eisstockschützen kommen?

Frank Jost: Die Diskussion sollte wieder versachlicht werden, ich habe Verständnis für die Belange der Freizeitsportler am Moorweiher, aber wir müssen uns auch an die rechtlichen Vorgaben halten. Als Werkleiter der Kurbetriebe setze ich die Interessen des Marktes Oberstdorf um. Es geht um den Mehrwert für Einheimische und Gäste, um den Schutz dieses sensiblen Naturraumes am Moorweiher, um die Berücksichtigung der Interessen des Grundstückseigentümers und der Anlieger sowie um die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften. Der Markt war gezwungen zu handeln und die Kurbetriebe setzen das Projekt im Sinne des Grundeigentümers um.

Warum war Markt Oberstdorf gezwungen zu handeln?

Jost: Die Hütte wurde von den Eisstockschützen jahrelang als Lager genutzt, zeitweise erfolgte aus der Hütte eine Bewirtung, es wurden dort im Winter unter anderem Kaffee und Würstel verkauft. Das Landratsamt hat 2019 dem Markt mitgeteilt, dass die gastronomische Nutzung der Hütte nicht zulässig ist, da die Hütte in einem sehr schlechten Zustand und für diese Zwecke nicht geeignet ist. Fachleute stufen die Hütte als einsturzgefährdet ein. Die Außenwände sind abgesackt und das Dach dadurch bereits verformt. Das kann jeder sehen, wenn er vor der Hütte steht.

Oberstdorfs Tourismusdirektor: "Wer die Hütte gebaut hat, lässt sich nicht mehr abschließend klären"

Wer ist Eigentümer der Hütte?

Jost: Wer die Hütte gebaut hat, lässt sich nicht mehr abschließend klären. Jedenfalls möchte keiner dafür die Verantwortung übernehmen. Fakt ist, dass sie auf fremdem Grundstück gebaut wurde. Weil nicht mehr geklärt werden kann, wer die Hütte gebaut hat, wem sie gehört und auch niemand an den Grundeigentümer Pacht zahlt, müssten die Kurbetriebe und damit der Markt Oberstdorf die Verkehrssicherungspflicht übernehmen und wären bei einem Unfall haftbar. Eine Sanierung der Hütte ist wegen der Vielzahl an Mängel unwirtschaftlich. Deswegen und aufgrund des baulichen Zustands der Hütte hat der Tourismusausschuss im Dezember 2020 die Umsetzung des Projektes Moorpfad mit Hütte beschlossen.

Oberstdorfs Tourismusdirektor Frank Jost Bild: Frank Jost

So verlieren die Eisstockschützen den Lagerraum für Geräte und Eisstöcke. Wo sollen sie die künftig unterbringen?

Jost: Wir haben den Eisstockschützen mehrfach alternative Lagermöglichkeiten vorgeschlagen, beispielsweise im 150 Meter entfernten Moorbad oder eine mobile Lagermöglichkeit wie einen Anhänger für die kurze Zeit, in der Eisstockschießen auf dem Moorweiher überhaupt möglich ist. Bislang haben wir keine Reaktion auf diese Angebote erhalten. Die Bewirtung kann ebenfalls über das Moorbad erfolgen, dort gibt es seit diesem Jahr eine Winterbewirtung.

Wann wird die alte Hütte abgerissen?

Jost: Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, es wird jedenfalls am gleichen Ort einen Ersatz in Holzblockbauweise geben, die Hütte steht der Öffentlichkeit zur Verfügung.

"Eine zusätzliche Gastronomie in diesem sensiblen Naturraum ist nicht gewollt"

Wird es in der neuen Hütte ein gastronomisches Angebot geben?

Jost: Nein, eine zusätzliche Gastronomie in diesem sensiblen Naturraum ist nicht gewollt. Es gibt keine Toiletten am Moorweiher. Nur wenige Meter entfernt liegt das Moorbad, wo es ein ganzjährig gastronomisches Angebot mit Toiletten gibt.

Wie soll die neue Hütte aussehen?

Jost: Planungen und Kostenschätzungen liegen vor und werden in der nächsten Sitzung des Tourismusausschusses vorgestellt. Es ist eine offene Holz-Blockhütte geplant. Dort soll es überdachte Sitzmöglichkeiten geben. Damit erhöht sich die Aufenthaltsqualität für Spaziergänger und Besucher des Moorweihers. Zudem können sich Wanderer bei einem Gewitter oder Regenschauer unterstellen. Das ist derzeit nicht möglich, weil die Hütte verschlossen ist und mit dem kleinen Vordach kaum Schutz bietet.

Was kostet die neue Hütte?

Jost: Die Kosten liegen im unteren fünfstelligen Bereich und werden mit 50 Prozent aus Mitteln des Leader-Förderprogramms bezuschusst.

