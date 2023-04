Strömungsretter kommen ins Oberallgäu, um Menschen aus der Iller zu ziehen

Da muss jeder Handgriff sitzen: DLRG-Retter aus Schwaben üben an der Iller den Aufbau einer Flachseilbrücke und das Schwimmen im reißenden Fluss.

26.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Aufbau einer Flachseilbrücke und das Schwimmen in fließendem Gewässer waren die Schwerpunkte der Übung: Strömungsretter der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) aus Schwaben trafen sich jetzt in Sonthofen an der Iller, um gemeinsam zu trainieren.

An der Übung an der Iller nahmen Strömungsretter der DLRG Füssen Sonthofen, Kaufbeuren, Mönchsdeggingen und Augsburg teil. Strömungsretter sind speziell ausgebildete Einsatzkräfte der DLRG, die auf Rettungsmaßnahmen in schnell fließenden Gewässern wie Flüssen oder Strömen spezialisiert sind. Die Übung hatte die DLRG Sonthofen organisiert.

Beim Aufbau einer Flachseilbrücke – erster Schwerpunkt der Übung – werden mehrere Seile über einen Fluss gespannt. An den Seilen wird ein speziell für das Wildwasser konzipiertes Schlauchboot, ein sogenanntes Raft, befestigt. Dieses Raft kann dann über die Seile von einem zum anderen Ufer und wieder zurückgebracht werden, um verletzte Personen zu retten oder im Hochwasser Personen zu evakuieren. Es wird in der Regel für den Einsatz in unwegsamem Gelände oder bei schnell fließenden Gewässern verwendet.

An der Iller übten die Strömungsretter den Aufbau der Brücke, um im Einsatzfall schnell und sicher über das Gewässer zu gelangen. „Besonders das Zusammenspiel der Gruppenführer ist bei diesem Aufbau immer eine Herausforderung, damit alles Hand in Hand und schnell geht“, erklärt Thomas Huber, einer der drei Ausbilder.

Vier Stunden im acht Grad kalten Wasser

Der zweite Schwerpunkt der Übung war das Schwimmen in fließendem Gewässer. Bei einer Wassertemperatur von nur acht Grad übten die Strömungsretter rund vier Stunden lang verschiedene Techniken und Taktiken, um sich sicher in der Strömung zu bewegen und Personen aus dem Wasser zu retten. Hierbei lag das besondere Augenmerk auf der Eigensicherung und der Kommunikation im Einsatzteam, um Gefahrensituationen zu minimieren. „Bei der starken Strömung kann es immer wieder passieren, dass ein Teammitglied in der Strömung abgetrieben wird. Dann muss jeder Handgriff sitzen, um die eigenen Kameraden nicht in Gefahr zu bringen“, ergänzt Julian Faul, ebenfalls Ausbilder für Strömungsretter.

