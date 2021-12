Supermarkt mit Mietwohnungen obendrauf

Das lange diskutierte Projekt in Sonthofen-Rieden hat eine wichtige Hürde genommen: Die Stadt hat jetzt einstimmig den Bebauungsplan beschlossen. Ein Baubeginn ist im Lauf des Jahres 2021 zu erwarten

Ein großer Einkaufsmarkt und etwa 65 Wohnungen sind der Plan für das frühere Gelände des „C+C Oberallgäu“ in Sonthofen-Rieden nahe der Marienbrücke. Bis die Menschen dort wirklich einkaufen können, wird allerdings noch viel Wasser die Iller hinunterfließen. Ein Baubeginn ist wohl erst 2021 zu erwarten – also in etwa zwei Jahren. Bisher liegen ja nicht einmal detaillierte Baupläne vor.

Bevor die Vorhabensträger bei so einem großen Projekt alle Details festlegen, sollten ja erst einmal die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Die hat die Stadt nun geschaffen: Der Bauausschuss beschloss einstimmig den „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ für das Projekt. In dem mehrjährigen Vorlauf waren viele Gespräche, Abstimmungen und Untersuchungen nötig gewesen. Wie bei solchen Verfahren üblich, durften dazu auch 40 andere Behörden und Institutionen Hinweise, Anregungen und Bedenken abgeben. 24 haben das getan.

Vorgesehen ist auf dem Areal ein großer Rewe-Markt samt Backshop mit insgesamt gut 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche. Darauf sollen etwa 65 Mietwohnungen Platz finden: Ebenfalls geplant ist eine Gastronomie (250 Quadratmeter) plus kleiner Freischankfläche. Die Restauration läuft aktuell unter dem Stichwort „Radlertreff“ und benötigt laut Bebauungsplan nur 16 Parkplätze. 94 Stellplätze sind für den Einkaufsmarkt vorgesehen, 109 für Wohnungen und Besucher. Gebaut werden nach derzeitiger Planung nicht nur diese insgesamt 219 Parkplätze, sondern sogar 227 – davon 157 in einer Tiefgarage.

Nun will Unternehmer Helmuth Rieder in die Detailplanungen einsteigen. Er rechnet damit, den Bauantrag in etwa acht Monaten vorzulegen. Aktuell wird das Areal teils von Rieders Fliesen-Fachbetrieb genutzt; teils ist es vermietet. Rewe selbst möchte den Standort laut Rieder möglichst schnell nutzen.

Bei den Hinweisen der Behörden und Verbände zum Bebauungsplan ging es um verschiedenste Detailfragen, Abstandsflächen, Lärmschutz, Löschwasserversorgung, Feuerwehr-Zufahrten und die Versickerung von Regenwasser. Derzeit ist das Baugrundstück noch vollständig mit Gebäuden, Asphalt und Stein versiegelt. Geplant ist, etwa 16 Prozent der befestigten Areale zu öffnen – das wären etwa 1750 Quadratmeter Grünflächen, die dann auch als Sickermulden bei Regen dienen.

Neben öffentlichen Einrichtungen haben auch Bürger Einwendungen eingereicht, die der Bauausschuss ebenso diskutierte. Ein Nachbar hat beispielsweise unter anderem Sorgen vor dem Lärm. Seine Forderung nach einem „geräuscharm“ schließenden Tor an der Verladehalle teilt die Stadt. Zudem soll das Tor bei der Be-/Entladung der Laster zu sein. Dass aber möglicherweise etwas zu hören ist, wenn das Tor gerade für eine Ein- oder Ausfahrt öffnet, lässt sich nicht vermeiden.

Dem Wunsch, die Betriebszeit für die Anlieferung statt von 6 bis 22 Uhr nur von 7 bis 19 Uhr festzulegen, folgt die Stadt nicht. Es bestehe kein Schutzanspruch über die Vorgaben der Vorschrift „TA Lärm“ hinaus. Und der Ruf nach einem Parkverbot insbesondere für Lastwagen mit lauten Kühlaggregaten vor dem Grundstück eines Anwohners wird nur zur Kenntnis genommen, weil so etwas nicht über in der Bauleitplanung geregelt wird.

Anderes Thema ist das Grundwasser. Ein Sonthofer befürchtet, dass die geplante Tiefgarage ein riesiges Hindernis für die Grundwasserströme ist und damit eine Gefahr für viele Keller in Rieden. Die Sorge teilt die Bauverwaltung mit Blick auf ein Fachgutachten nicht. Wegen des stark durchlässigen Untergrunds gehe man davon aus, dass das Gebäude auch bei Hochwasser „unterströmt werden kann“ und damit den Grundwasserstand nicht wesentlich beeinflusst.