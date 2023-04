Das Kleinwalsertal sucht einen Arzt: Potenzieller Kandidat sagt ab

Im Kleinwalsertal fehlen noch immer Hausärzte. Der einzige Bewerber steht nun nicht mehr zur Verfügung. Dafür gibt es einen passenden Standort für eine Praxis.

24.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Gemeinde Mittelberg sucht seit vergangenem Sommer nach Hausärztinnen und -ärzten. Bislang jedoch vergeblich. Der einzige Bewerber für die offene Stelle ist außerdem abgesprungen, bestätigt der Walser Bürgermeister Andi Haid auf Nachfrage unserer Redaktion. Aber die Gemeinde sucht in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesundheitskasse, der Ärztekammer und den Ärzten intensiv nach Kandidaten und Kandidatinnen, versichert der Bürgermeister. „Und wir sind zuversichtlich, dass wir bald jemanden finden.“

Moderne Räume im Kleinwalsertal als Voraussetzung

Für eine erfolgreiche Nachbesetzung sei es allerdings erforderlich, dass interessierten Ärztinnen oder Ärzten zeitgemäße Räumlichkeiten angeboten werden. Die Verhandlungen über ein Grundstück, worauf ein Ärztehaus errichtet werden soll, verzögern sich allerdings seit einigen Monaten. Bei dem vielversprechenden Standort handelt es sich um das ehemalige Molkereigelände in Hirschegg. Der Grundtausch sei noch zu klären, „ebenso verschiedene andere Abhängigkeiten“, sagt der Bürgermeister. Er ist aber zuversichtlich, dass in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, 27. April, endlich eine Lösung gefunden werde.

"Früher sind Hausärzte noch ins Dorf gezogen"

„Denn ohne Räumlichkeiten finden leider wir niemanden“, sagt Bürgermeister Andi Haid. Früher seien Hausärzte noch ins Dorf gezogen und hätten die Praxisräume und ihre Wohnung oft am selben Ort gehabt. „Das hat sich jedoch gewandelt“, sagt der Rathauschef. Deshalb soll zügig ein Ärztehaus beziehungsweise eine Ärztegemeinschaftspraxis errichtet werden. Umfassende Planungen und Vorarbeiten seien bereits erledigt. „Das Grundstück ist sehr gut erschlossen“, sagt Haid über die ehemalige Molkerei. Sind die letzten Details geklärt, soll auch zügig mit dem Umbau begonnen werden. Wie dieser finanziert werde, sei allerdings noch unklar.

5000 Einwohner, 1,8 Millionen Gäste-Übernachtungen

Doch die Gemeinde komme nicht daran vorbei, noch mindestens eine weitere Hausarztstelle im Kleinwalsertal zu besetzen, um den Bedarf zu decken. Denn insgesamt leben 5000 Menschen in Riezlern, Hirschegg, Mittelberg und Baad, zudem gibt es jährlich rund 1,8 Millionen Gästeübernachtungen. Deshalb ist eine gute hausärztliche Betreuung im Tal auch für den Tourismus wichtig.

Und die Zeit drängt: Zwar hat die Österreichische Gesundheitskasse und die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen das Angebot nun bis zum 30. November verlängert, dass Patientinnen und Patienten aus dem Kleinwalsertal vorübergehend auch die Hausarztpraxen in Oberstdorf besuchen dürfen. Doch dies ist nur eine Übergangslösung. Bis zu diesem Stichtag soll das Ärztehaus im Tal stehen und ein passender Hausarzt oder -ärztin gefunden sein, sagt Haid.

Lesen Sie auch: Kleinwalsertaler Wander-Influencerin rät: "Auch zum Umkehren gehört Stärke"