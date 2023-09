Talentschmiede am Scheideweg: So läuft es bei der Volleyball-Jugend in Sonthofen

Die Volleyballerinnen des TSV Sonthofen starten mit fünf Damen- und 19 Jugendteams in die neue Saison. Die Perspektiven und Grenzen der Förderung.

Zufrieden sind sie bei den Sonthofer Volleyballerinnen mit der Ausgangslage vor der Saison: Mit fünf Damen- und 19 Jugendteams startet die Volleyballabteilung des TSV Sonthofen am kommenden Wochenende in die Spielzeit 2023/24. „Wir haben ausreichend Nachwuchs und viele Talente im gesamten Verein. Die gilt es jetzt zu fördern“, sagt Abteilungsleiter Peter Müller mit Blick auf die Jugendarbeit.

Dillinger: "Knüpfen an erfolgreiche Zeiten an"

Der Stellenwert der Nachwuchsförderung könne nicht hoch genug angerechnet werden, wenn es darum geht, die erste Mannschaft in den oberen deutschen Spielklassen weiterhin zu etablieren, erklärt Franziska Dillinger, die sportliche Leiterin des TSV Sonthofen, Abteilung Volleyball.

Nachdem in der abgelaufenen Spielzeit nur drei Damen-Auswahlen gemeldet waren, werden es in diese Saison zwei zusätzliche Teams sein. „Damit knüpfen wir an frühere erfolgreiche Zeiten an“, sagt Dillinger stolz.

Die beiden neu gemeldeten Mannschaften bestehen größtenteils aus jungen Spielerinnen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, die so bereits früh die Chance in der Kreisklasse erhalten, sich an das Spiel „Sechs gegen sechs“ zu gewöhnen.

„Natürlich werden sie am Anfang in Teilen Lehrgeld zahlen müssen, langfristig zahlt sich dieses Kräftemessen mit deutlich älteren Gegnerinnen aber aus“, erklärt die ehemalige Zweitliga-Spielerin Dillinger. Abteilungsleiter Peter Müller unterstreicht diese Ansicht: „Sie werden ins kalte Wasser geworfen, aber die Bedeutung dieser Spielpraxis ist für die sportliche Entwicklung enorm.“

Erfolgsrezept Schnuppertrainings

An Spielerinnen fehle es dem TSV nicht, wie die 32-jährige Dillinger sagt. Entsprechend zufrieden sind die Sonthofer Verantwortlichen mit ihrer Nachwuchsgewinnung. Er werde immer wieder von anderen Abteilungen angesprochen, wie sie so erfolgreich junge Menschen zum Volleyball lotsen, berichtet Peter Müller.

Ein Teil des Erfolgsrezepts sind die Schnuppertrainings an den Grundschulen – diese werden gut angenommen. Der TSV besucht dabei die Sportstunden und versucht, junge Talente zu finden und für den Vereinssport zu begeistern.

Dabei steht das Volleyballspielen in dieser Altersgruppe noch gar nicht im Fokus. Es soll in dieser Phase vielmehr spielerisch herausgefunden werden, welche Kinder die koordinativen Fähigkeiten mitbringen, die für den Sport grundlegend sind.

Probleme trotz des großen Zulaufs

Auch außerhalb der Grundschulen bietet der TSV Schnuppertrainings für Kinder aus der Region an. Die nächste Möglichkeit zu so einem Schnuppertraining gibt es am Freitag, 29. September, von 16 bis 18 Uhr in der Heribert-Wilhelm-Sporthalle in Sonthofen.

An die Grenzen stößt die Abteilung bei der Besetzung aller Mannschaften mit Trainerinnen und Trainern, wie Dillinger sagt. Es fehle nicht grundsätzlich an motivierten Personen, aber es sei schwierig, für jede Trainingsgruppe jemanden zu finden, der mindestens zwei Einheiten in der Woche leiten könne, gestehen Dillinger und Müller.

Trotz dieser Problematik sehen sich die Sonthofer gerüstet für die kommende Spielzeit. Sportliches Ziel für die kommende Hallen-Saison sei es laut Peter Müller, mit „allen Mannschaften die derzeitigen Ligen zu halten. Und, dass jede Spielerin ein Stückchen besser wird.“