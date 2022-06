Preisschock in Immenstadt: Über 3 Euro für einen Liter Diesel

Die Bilder sind echt: 3,33 Euro für einen Liter Diesel. Was wirklich dran ist an den Preisen in Immenstadt.

20.06.2022 | Stand: 14:08 Uhr

Da mussten Autofahrer in Immenstadt wohl zweimal hinschauen: Laut den Anzeigetafeln zweier Tankstellen in Immenstadt kostete der Liter Diesel zwischenzeitlich 2,80 Euro beziehungsweise sogar 3,33 Euro. Wer also Diesel tanken wollte, wird sich wohl eine andere Tankstelle gesucht haben. Und das sei auch gut so, sagt Emanuel Hutter, Filialleiter vom V-Markt in Immenstadt: "Der Diesel ist leer."

Aktuelle Spritpreise in Immenstadt: Von 3,33 Euro auf 8,88 Euro pro Liter Diesel

Um den Dieselfahrern den Weg an die Zapfsäule zu ersparen, hat Hutter den Preis an der Anzeigetafel so hochgetrieben, dass niemand auch nur auf die Idee komme, dort Diesel zu tanken. Dass zwischenzeitlich 3,33 Euro pro Liter und nun 8,88 an der Anzeigetafel steht, "liegt daran, dass wir immer nur in 10-Prozent-Schritten nach oben gehen können", erzählt Hutter.

Doch schon heute Abend sollen Dieselfahrer wieder am V-Markt tanken können. Denn bis dahin soll wieder Diesel nachgefüllt werden.

