Älterer Autofahrer baut zwei Auffahrunfälle kurz hintereinander

Ein Autofahrer verursacht vor der Waschanlage einer Tankstelle in Oberstdorf zwei Auffahrunfälle hintereinander. Die Polizei lässt ihn nicht mehr weiterfahren.

17.03.2022 | Stand: 13:34 Uhr

Gleich zwei Unfälle hintereinander hat ein älterer Mann am Mittwoch an einer Tankstelle in Oberstdorf (Oberallgäu) verursacht. Als der Autofahrer laut Polizei vor der Waschanlage wartete, baute er einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Beamten nahmen den Unfall auf. Wenige Minuten später erreichte ein zweiter Anruf die Polizeiinspektion.

Älterer Autofahrer fährt erneut auf vorderen Pkw auf

Kurz nachdem die Streife wieder abgerückt war, stieg der ältere Mann in seinen Pkw und fuhr erneut auf den Wagen auf, der vor ihm an der Waschanlage stand. Die Polizei hinderte den Mann daraufhin weiterzufahren. Stattdessen ließ sie die Frau des Mannes das Auto abholen.

