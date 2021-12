Telefonbetrüger ergaunern wieder hohen Betrag - zahlreiche Fälle im Jahr 2021 im Allgäu

Telefonbetrüger haben eine 80-jährige Frau im südlichen Oberallgäu um einen hohen fünfstelligen Betrag gebracht. 2021 gab es bereits zahlreiche ähnliche Fälle.

Im Oberallgäu treiben wieder Betrüger ihr Unwesen und geben sich als Polizeibeamte aus. Am Dienstagabend ist eine 80-jährige Frau nach Polizeiangaben auf die Masche der Betrüger hereingefallen, die sie um einen hohen fünfstelligen Betrag brachten.

Die Anrufer kontaktierten die Rentnerin bereits am Nachmittag und gaben am Telefon an, Kriminalbeamte des Raubdezernats Stuttgart zu sein. Ein Anrufer erzählte der Frau, dass eine rumänische Bande derzeit im Oberallgäu aktiv sei und ältere Menschen auf offener Straße ausrauben würde. Da der Name der 80-Jährigen angeblich in einem Notizbuch dieser Bande vermerkt sei, so erzählte es der Anrufer der Rentnerin, wäre sie angeblich als nächstes Raubopfer im Visier der Bande. Daher sollte die Frau laut dem Betrüger ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen, indem sie diese von einem vermeintlichen Polizisten abholen ließe.

Betrüger wenden weiteren Trick an und halten das Telefongespräch

Um die Zweifel der Rentnerin auszuräumen, wurde sie von den Anrufern aufgefordert, die Notrufnummer 110 zu wählen, um sich die Echtheit der Lage bestätigen zu lassen. Dabei wurde das Telefongespräch durch die Betrüger jedoch gehalten. Somit kam die Frau beim Wählen der 110 telefonisch bei der vermeintlich echten Polizei heraus und schenkte den Betrügern somit Glauben.

Gegen 18.30 Uhr kam ein falscher Polizeibeamter bei der Frau zuhause vorbei und nahm Goldmünzen und Bargeld im hohen fünfstelligen Wert mit. Erst etwa eine Stunde später, als die 80-Jährige den echten Notruf wählte, um nachzufragen, wann sie abgeholt und in Sicherheit gebracht werde, erfuhren die echten Polizisten von dem Trickbetrug. Sie leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die bisher erfolglos waren. (Lesen Sie auch: Oberallgäu, Unterallgäu und Neu-Ulm betroffen: Polizei meldet Anrufswelle von "Callcenter-Betrügern")

Diese Masche wenden die Betrüger an

Die laut Polizei professionell und sprachgewandt auftretenden Anrufer stellen sich am Telefon als Polizeibeamte oder behördliche Vertreter vor. Durch wiederholte Kontaktaufnahme und geschickte Manipulation gelingt es ihnen, ein starkes Vertrauen bei den Opfern hervorzurufen. Um ihre Position zu bestätigen, fordern sie die Angerufenenen oftmals auf, die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren. Durch das Einspielen eines Freizeichens am Telefon täuschen die Täter vor, dass ein neues Telefonat beginnt, auch wenn das bestehende eigentlich gehalten wird. Wenn das Opfer dann die Nummer der örtlichen Polizeidienststelle oder die 110 wählt, wird somit keine neue Verbindung aufgebaut. Stattdessen telefonieren die Angerufenen wieder mit den gleichen Betrügern oder mit deren Komplizen.

Was Sie tun können, um sich vor Telefonbetrug zu schützen

Nach Polizeiangaben sollten Angerufene sofort das Telefonat beenden und den Notruf wählen. Am besten sollte dies von einem anderen Telefon aus passieren. Auf keinen Fall sollte man sich über die Betrüger zur angeblichen Polizei verbinden lassen.

Die im Display angezeigte Rufnummer kann von den Tätern mittels einer Software manipuliert werden. Wenn falsche Polizeibeamte anrufen, lassen sie im Display des Opfers oftmals die Nummer der örtlichen Polizeidienststelle oder die des Notrufs erscheinen. Dass eine bekannte Rufnummer angezeigt wird, ist laut Polizei somit kein Grund, den Betrügern zu vertrauen. (Lesen Sie auch: Eine Betroffene erzählt: So lief das Telefongespräch mit dem Betrüger ab)

Wie oft kommt es zu Telefonbetrug im Allgäu und Umgebung?

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sind die gemeldeten Fälle zurückgegangen. Im Jahr 2020 hatte die Polizei noch mehr als 1100 Anrufe mit der Masche des falschen Polizeibeamten registriert. 2021 waren es laut Polizei bislang etwas mehr als 650 Fälle.

Dennoch ergaunern Betrüger mit der oben beschriebenen oder ähnlichen Maschen hohe Summen. Im Jahr 2020 lag die Betrugssumme bei insgesamt 400.000 Euro. Heuer ist die Zahl laut Polizei unterdurchschnittlich und liegt bei rund 340.000 Euro.

Im Landkreis Oberallgäu und der Stadt Kempten ist die Situation im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert: Während die Polizei 2020 etwas weniger als 170 Fälle dort aufnahm, lag die Zahl dieses Jahr ebenfalls knapp unter 170. Jedoch waren Landkreis und Stadt nach Polizeiangaben im vergangenen Jahr "mit keinem vollendeten Fall" betroffen. 2021 dagegen waren die Betrüger erfolgreicher und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro.

Tipps der Polizei gegen Telefonbetrug

Die Polizei weist darauf hin, dass echte Polizeibeamte niemals unter der Notrufnummer 110 bei Bürgern anrufen und auch nicht am Telefon nach Geld oder Wertgegenständen fragen. Des Weiteren:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Zeigen Sie jeden Fall bei der Polizei an, auch wenn Sie den Betrugsversuch durchschauten und die Täter keine Beute machen konnten.

