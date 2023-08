Thalkirchdorf: Auf den Tennisplätzen üben jetzt die Mountainbiker

In dem Oberstaufener Ortsteil gibt es ein neues Mountainbike-Trainingsgelände für die Mitglieder des Sportvereins. Welche Besonderheiten die Strecke hat.

31.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Über 50 Kinder waren bei der Inbetriebnahme des Mountainbike-Übungsgeländes des SC Thalkirchdorf dabei und hatten viel Spaß, während sie die Strecke getestet haben.

Der Gedanke, eine Mountainbike-Übungsstrecke zu errichten, kam bereits 2019 auf, sagt Alfred Blank von der Mountainbike-Sparte des SC Thalkirchdorf. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins wurde ein Pumptrack der Duracher Firma „Schneestern“ vorgestellt. „Das wäre eine ganz andere Liga, hätte aber auch viel mehr gekostet.“ Deshalb gingen die Überlegungen in eine andere Richtung.

Nachdem der Tennisboom auch in Thalkirchdorf abgeflaut ist, war kein Bedarf mehr an allen sechs Tennisplätzen, erzählt Blank. Deshalb wurden zwei der sechs Plätze in Eigenregie des Klubs unter fachkundiger Anleitung von Blank in ein Mountainbike-Übungsgelände umgewandelt.

Etwa die Hälfte der Fläche ist nun bestückt mit mobilen Elementen und Paletten, die je nach Bedarf immer wieder neu angeordnet werden können. „Damit kann die Schwierigkeit der Elemente jeweils der Nutzergruppe angepasst werden“, sagt Blank.

Pumptrack und Hindernisbahn

Auf der anderen Hälfte wurden ein Pumptrack und eine Hindernisbahn angelegt. Bei der Hindernisbahn können die Biker zwischen unterschiedlich anspruchsvollen Linien wählen, die zu durchfahren sind. „Dadurch, dass diese Bauwerke unbefestigt sind, lassen sie sich bei Bedarf problemlos neugestalten und erweitern“, sagt Blank. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Paletten aufgestellt. Lysann Schmeiser vom SC Thalkirchdorf habe dann immer wieder Mountainbike-Trainings angeboten. Auch Blanks Donnerstagstreff fährt regelmäßig auf dem neuen Gelände. „Der Andrang ist groß, es ist mal etwas anderes“, sagt Blank.

Seit einigen Wochen gibt es nun auch den dazugehörigen Pumptrack. „Das war gar nicht mal so schwer, den zu bauen“, sagt Blank, der im Bauamt Oberstaufen arbeitet und so auch schon Vorwissen für den Bau mitbrachte. „Die Schweizer sind uns da weit voraus und es gibt online viele Publikationen zum Bau solcher Tracks.“ Mithilfe eines Baggerfahrers wurde der Pumptrack aus Kies errichtet. „Und bislang mussten wir auch nichts verändern“, sagt Blank. Die Kosten für den Bau liegen wohl zwischen 5000 und 6000 Euro.

Regelmäßig fahren nun Kinder und Erwachsene beim Bike-Training oder privat auf dem Gelände. Doch eines sei zu beachten, warnt Blank: „Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen nur Mitglieder des Vereins das Gelände nutzen.“ Ebenso dürften Kinder nur in Begleitung eines Trainers oder einer Aufsichtsperson auf die Strecke gehen.

Kein Übungsplatz in der Nähe

Mit ein Grund für den Bau des Übungsplatzes war laut Blank auch, dass es in der näheren Umgebung für Mountainbiker überhaupt keine Trails gebe. „Auf dem Übungsplatz lernen die Kinder die Grundlagen. Danach sollen sie aber im Gelände fahren“, sagt Blank. Nach dem Aus des Mountainbike-Projekts im Naturpark Rainwald bei Oberstaufen wünscht er sich, dass künftig bei solchen Projekten nicht immer so groß gedacht wird. „Wenn man sich mit den Anliegern gut stellt und kleinere Projekte angeht, dann gibt es auch nicht immer so kräftigen Gegenwind.“ So könnte er sich vorstellen, dass künftig ein paar Trails im Gemeindegebiet entstehen könnten.

Der Übungsplatz in Thalkirchdorf soll vorerst vor allem allen Nachwuchssportlern zur Verfügung stehen. Zusätzlich ist für die Erwachsenen geplant, ein Fahrsicherheitstraining anzubieten. „Wir sind auch schon mit anderen Vereinen im Gespräch“, sagt Blank. Auch gesellige Veranstaltungen sind bereits geplant.

