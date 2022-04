Theaterkultur in Immenstadt: Wie die Passionsspiele den Grundstein legten

Schon 1651 wurden in Immenstadt Jesu Sterben und Auferstehung dargestellt. Das war der Anfang der Begeisterung für das Spiel – bis zu einem „Theaterwunder“.

Heuer finden wieder die Passionsspiele in Oberammergau statt – nachdem wegen der Corona-Pandemie die Aufführungen 2020 ausfallen mussten. Und auch im Füssener Festspielhaus und an anderen Orten in Bayern werden Jesu Leiden, Sterben und Auferstehung auf der Bühne dargestellt. In der Stadt Immenstadt begründeten die Passionsspiele gar eine große Theatertradition, nachweislich vor über 370 Jahren. Sie dauert bis heute an – wenn nicht gerade der ansonsten übliche Spielort in der Hofgarten-Stadthalle wegen der Asbestbelastung ausfällt, wie es derzeit der Fall ist. Historiker Siegbert Eckel blickt dazu in die Stadtgeschichte.

Mitte des 17. Jahrhunderts hatten sich in Immenstadt die Kapuziner niedergelassen und bald entwickelte sich aus ihrer Mitte eine reiche Tradition um das Passionsspiel. Sie beginnt urkundlich mit der Aufführung eines Passionsspiels im Jahr 1651: Dafür finden sich in diesem und dem folgenden Jahr in den Stadtrechnungen vier Gulden für die „Comedi“. Belegt sind weitere Passionsspiele für die Jahre 1701, 1716, 1726/27, 1759, 1764 und 1784. Gespielt wurde damals auf dem Marktplatz der Stadt.

Wo die Passionsspiele in Immenstadt aufgeführt wurden

Die „Comedi“ treten aber auch bei weltlichen Festen auf und schüren so die Immenstädter Theaterbegeisterung: Als für den Landesherren Leopold Wilhelm zu Königsegg-Rothenfels 1690 auf dem Marktplatz ein großes Empfangsfest gefeiert wird, ist die Schauspieltruppe mit von der Partie.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lässt man sich von dem gebürtigen Immenstädter Johann Sebastian von Rittershausen ein neues Spiel schreiben. 1778 bestehen in der Stadt sogar zwei Theater-Gesellschaften. Eine für Ledige und eine für Verheiratete, wobei sich letztere 1792 auflöst und den Ledigen anschließt. Aus dieser Zeit sind noch die Namen verschiedener Akteure erhalten, von denen Karl Kösel, Joseph Schmid und Thomas Schmid die bekanntesten sind.

Der Bräumeister und Stadtgemeindevorsteher Franz Anton Höss berichtet, dass in den Anfangszeiten im Schloss gespielt wird und bis 1812 dann in der Reitschule, die Höss 1807 erwirbt. Zwischen 1817 und 1820 finden darin weitere Vorstellungen statt.

Immenstadt diskutiert über Neubau eines Theaters

Allerdings werden die Stimmen für ein eigenes örtliches Theaterhaus immer lauter. Erste Pläne für einen Theaterneubau werden schon seit 1813 diskutiert, wobei auch ein Umbau des Salzstadels ins Auge gefasst wird. Aber erst 1826 wird mit dem Theaterbau begonnen, der dann am 10. Februar 1828 Eröffnung feiert. 500 Personen sollen darin Platz gefunden haben. Auch dies spricht für die große Theaterbegeisterung in der kleinen Stadt. Zur Eröffnung werden die Stücke „Die verfolgte Comödie“ und „Hedwig die Banditenbraut“ gegeben.

Das Hochwasser von 1873 zieht das Stadttheater dann so in Mitleidenschaft, dass es nicht mehr aufgebaut werden kann. Einer gewissen Theatermüdigkeit wirkt zwar die „Liedertafel“ mit einigen Aufführungen entgegen. Und auch der katholische Gesellenverein inszeniert kirchliche Stücke und solche, die einem breiten Publikum gefallen. Es zeigt sich aber immer wieder, dass die Wirtshaussäle für aufwendigere Inszenierungen nicht geeignet sind.

Nach einer Bauzeit von zwei Jahren wird schließlich 1899 die Eröffnung des „Gesellschaftshauses“ gefeiert. Nun gibt es für die Immenstädter wieder einen kulturellen Anlaufpunkt. Nach rund 70 Jahren ist aber auch dieses Gebäude nicht mehr den Ansprüchen gewachsen. 1967 wird das alte Gesellschaftshaus abgebrochen.

Immenstädter Hofgarten wird 1969 gebaut

Doch noch im gleichen Jahr beginnt die Stadt mit dem Bau einer neuen Bühne – aber nicht nur fürs Theater: Im Herbst 1969 wird die neue Stadthalle, der Hofgarten, mit rund 1000 Sitzplätzen eingeweiht. Schon zuvor, am 10. Februar 1969, gründete sich unter dem Vorsitz von Bürgermeister Karl Pfau die „Kulturgemeinschaft Oberallgäu“. Damals war vom „Theaterwunder von Immenstadt“ die Rede – als vorläufiger Höhepunkt der jahrhundertelangen Theaterbegeisterung der Immenstädter Bürger.

Heute jedoch wird die Spielfreude in der Stadt erneut ausgebremst. Der Hofgarten fällt als Theaterbühne wegen Asbestbelastung aus. Die Kulturgemeinschaft Oberallgäu muss mit ihren Angeboten auf Häuser in Oberstdorf, Sonthofen oder Oberstaufen ausweichen. Ob und wann es wieder eine Spielstätte in Immenstadt geben wird, ist noch offen. Darüber diskutiert derzeit die Stadt – beispielsweise am Montag auf einem Infoabend.

