Thomas Gehring nach Landtags-Aus: „Ich bleibe ein politischer Kopf“

Der Oberallgäuer Grünen-Abgeordnete gehört dem neuen Landtag nicht mehr an. 15 Jahre saß er im Maximilianeum. So geht es nun für ihn weiter.

11.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Moment der Niederlage zeigte Thomas Gehring noch einmal Größe. Auf Facebook teilte der Oberallgäuer ein Bild, das ihn mit Maximilian Deisenhofer zeigt. Jenem Parteifreund, der ihm mit einem Vorsprung von 1737 Stimmen den vierten Platz der Landesliste wegschnappte und damit als letzter Grünen-Kandidat aus Schwaben in den Landtag einzieht.

„Wir waren ein gutes Team“, schreibt Gehring und gratuliert. Der Beitrag lieferte den Unterstützern des Oberallgäuer Abgeordneten zugleich Gewissheit, dass das eingetreten war, was sie seit dem späten Wahlabend befürchtet hatten: Wenn der neue Landtag Ende Oktober erstmals zusammentritt, wird Gehring nicht mehr dabei sein. Das erste Mal seit 15 Jahren. Seit 2008 saß der Gunzesrieder im Maximilianeum. Seit 2018 war er Vizepräsident des Parlaments.

Thomas Gehring: "Die Enttäuschung ist groß"

„Natürlich ist die Enttäuschung sehr groß – vor allem, weil wir ein gutes Ergebnis erreicht haben“, sagt Gehring. Er holte 16,4 Prozent der Erststimmen. Gerade im ländlichen Raum ein herausragendes Ergebnis für die Grünen, die sonst in Bayern vor allem in den Städten punkten. Die Grünen-Landesvorsitzende Eva Lettenbauer, die auf der ersten Position der Schwaben-Liste stand und jetzt wieder in den Landtag einzieht, holte 8127 Erstimmen – Gehring 13.528.

Der Oberallgäuer, der auf Platz sechs der Grünen-Landesliste angetreten war, konnte sich sogar auf den fünften Platz verbessern. Weil es aber nur vier Grüne aus Schwaben über die Liste in den Landtag schaffen, ging Gehring leer aus. Ebenso wie Markus Reichart aus Kempten, der auf Rang sechs landete.

Damit stellen die Allgäuer Grünen keinen Landtagsabgeordneten mehr. Dass die Partei deshalb in der Region an Bedeutung verliert, glaubt Gehring nicht. „Das hängt nicht nur von einer Person ab“, sagt er. „Wir sitzen noch im Kreistag und in vielen Stadt- und Gemeinderäten.“

Katharina Schulze über den Oberallgäuer: "Ein feiner Mensch"

Parteiübergreifend äußerten politische Weggefährten – auch CSU-Politiker – ihr Bedauern über sein Ausscheiden. „Thomas Gehring wird dem Landtag und der Fraktion als Politiker sehr fehlen“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. Er habe die Landespolitik als versierter Bildungspolitiker über Jahre mitgeprägt.

Hohe Fachkompetenz, klarer Wertekompass und Bürgernähe zeichneten ihn aus, sagte Schulze. Als „Allgäuer durch und durch“ habe er seine Region stark vertreten. „All das wird fehlen“, sagte Schulze. „Mit seiner großen politischen Erfahrung hat er immer ein offenes Ohr und ist einfach ein feiner Mensch.“

Was macht Thomas Gehring nach dem Aus im Landtag?

Thomas Gehring will sich jetzt erst einmal eine Auszeit nehmen, bevor er entscheidet, wie es für ihn weitergeht. Er möchte sich aber weiter für die Region einsetzen –Im Kreistag und darüber hinaus, verspricht Gehring. „Ich bleibe der politische Kopf, der ich bin.“