"Toni" Sentürk zieht sich aus dem Immenstädter Relax zurück

Der Vollblut-Gastronom reiste mit Alphorn-Bläsern nach Antalya, organisierte Stadtfeste und pflegt mit dem Bürgermeister das Christbaum-Loben. Wer übernimmt?

02.12.2023 | Stand: 11:53 Uhr

"Wirt muss man sein. Das kann man nicht werden", sagt Toni Sentürk. Er war es mit Leib und Seele. Jahrzehntelang führte er das Bistro Relax in Immenstadt, ging nur zum Schlafen heim, um am nächsten Tag um 5 Uhr Früh wieder im Lokal zu stehen und das Frühstücksbuffet für seine Gäste vorzubereiten. "Ich habe 30 Jahre lang hart gearbeitet", sagt der 63-Jährige. Jetzt hat er das Lokal am Immenstädter Marienplatz seinem Neffen Adem Aydin übergeben. Gastronomie ist bei ihnen Familiensache. Ihr Onkel beziehungsweise Bruder Mehmet habe an die 15 Bistros gegründet und Verwandten übergeben. So sei auch er ins Allgäu gekommen, verrät Sentürk, der eigentlich Tanfer heißt, in ganz Immenstadt aber nur als Toni bekannt ist.

