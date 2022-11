Toter Mann in Ofterschwang - War es ein Fahrrad-Unfall?

In Ofterschwang liegt ein 83-jähriger Mann auf der Straße neben seinem Fahrrad. Wenig später ist er tot. War es ein Unfall? Die Polizei sucht Zeugen.

23.11.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Trauriger Vorfall gestern in Ofterschwang. Bei der Oberzollbrücke in dem Oberallgäuer Ort lag ein 83-jähriger Mann neben seinem Fahrrad auf der Straße. Ersthelfer entdeckten ihn laut Polizei am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr, versorgten ihn und verständigten die Retter.

Die brachten die Senior unter laufender Reanimation ins Krankenhaus, dort starb der Mann jedoch.

Toter Mann in Ofterschwang: Wer hat etwas gesehen? - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Sonthofen sucht nun dringend Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben und bei der Aufklärung des Vorfalls helfen können. Insbesondere interessiert die Polizei, ob der Mann vor dem Unfall mit dem Fahrrad gefahren ist oder es bereits schob.

Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte mit der Polizei in Sonthofen in Verbindung setzen (Telefon 08321/6635-0)

