Hans und Patricia Lipp haben sich mit dem Chalet-Dorf "Alpglück" einen Traum erfüllt. Was das neue Angebot für Oberstdorf und den Tourismus bedeutet.

01.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

In einem Chalet übernachten – das können Urlauber nun auch in der Oberstdorfer Weststraße. Das touristische Angebot der Gemeinde erweitert sich um das Chalet-Dorf „Alpglück“. Mitten im Ort haben Hans und Patricia Lipp fünf Unterkünfte für je zwei Personen gebaut. „Das ist etwas, das in Oberstdorf gefehlt hat“, sagte Bürgermeister Klaus King bei der Eröffnungsfeier.