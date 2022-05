Einheimische im Fokus der Oberstdorfer Tourismusstrategie

Oberstdorf will in Zukunft auf Nachhaltigkeit setzen und dabei nicht nur die Ressourcen der Natur schonen, sondern auch die Geduld der Bevölkerung.

15.05.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Tourismusgesinnung – Dieses Wort ist in den zwei Pandemie-Jahren in den Fokus der Diskussion gerückt, wie das Geschäft mit den Gästen in Zukunft aussehen soll. Es beschreibt die Einstellung der Einheimischen zum Tourismus, die durch zugeparkte Straßen und Parkplätze sowie Müllberge in der Natur gelitten hat. Deswegen will auch Oberstdorf, die übernachtungsstärkste Tourismusdestination in der Region, die Bevölkerung noch mehr in den Blick nehmen. Das wurde bei der Vorstellung der Tourismusstrategie für die Jahre bis 2030 im zuständigen Fachausschuss des Marktgemeinderates deutlich.

Während sich die Oberstdorfer Kurbetriebe früher vor allem auf die Bewerbung eines Reiseziels konzentrierten, gehe es heute vor allem um „Lebensraumanagement“, erklärt Tourismusdirektor Frank Jost. „Wichtig ist die Balance zwischen den Bedürfnissen der Bürger und Gäste gleichermaßen.“

Denn der Erfolg sei abhängig von der freiwilligen Kooperation der Leistungsträger, zu denen neben Bergbahnen und Hotels in Oberstdorf vor allem auch die große Zahl an privaten Vermietern gehören. Zudem ist die gefragte Urlaubsdestination mit 2,7 Millionen Übernachtungen im Jahr auch ein Lebensraum. In Oberstdorf stehen 9500 Einwohnern insgesamt 16.000 Gästebetten gegenüber.

Menschen in Oberstdorf Teil des touristischen Erfolgs

„Wie viele Gäste verträgt unsere Heimat?“, diese Frage stellte Christian Raps ( FW) im Tourismusausschuss. „Unsere Tagesgäste sollten für uns keine negativen Auswirkungen haben.“ Und auch David Berktold ( CSU) mahnte, die Einheimischen nicht aus dem Blick zu verlieren nicht zu vergessen, „wie wir Oberstdorfer ticken.“ Denn die Menschen im Ort seien Teil des touristischen Erfolgs: „Der Gast schätzt uns und wie wir leben.“ Ratsmitglied Anton Weiler (UOL) fügte hinzu: „Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass unsere Natur geschützt werden muss, sonst kann man sie auch nicht mehr vermarkten.“

Stellvertretende Tourismusdirektorin in Oberstdorf: "Nachhaltigkeit ist ein Mega-Trend"

„Nachhaltigkeit ist ein Mega-Trend“, bestätigte auch die stellvertretende Tourismusdirektorin Petra Genster. In gemeinsamen Strategie-Workshops mit Mitarbeitern und Partnern seien weitere Trends herausgearbeitet worden. Dazu zählen beispielsweise die Erlebnisse in der Bergnatur, die Attraktivität für den Standort Deutschland aber auch Veranstaltungen wie die Vierschanzentournee oder der Viehscheid. „Attraktivität und Nachfrage von Oberstdorf werden entscheidend durch das Angebot breit gestreuter Aktivitätsmöglichkeiten mit hohen Erlebnis- und Erinnerungswerten bestimmt“, sagte Jost.

Auch die Zielgruppen wurden im Zuge der Strategieentwicklung bestimmt. Als zukünftige Gäste ausgemacht wurden beispielsweise sportliche Aktivurlauber, aktive Naturgenießer und qualitätsorientierte „Entschleuniger“, die Ausgleich für den stressigen Job suchen. Hinzu kommen natur- und sportbegeisterte Familien sowie Sportler, also Trainings- und Wettkampfreisende.

„Verkehr im Ort reduzieren“

Im Tourismusausschuss gab es Lob für die Strategie aber auch kritische Wortmeldungen. „Das Ziel muss es sein, den örtlichen Verkehr nachhaltig zu reduzieren“, forderte Vize-Bürgermeister Fritz Sehrwind (CSU). „Aber das wird ein schwieriges Unterfangen sein.“ Denn im Tourismus müsse den Oberstdorfern der Spagat zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und weniger Belastung gelingen. Die Begriffe der Strategie müssten mit Leben erfüllt werden, sagte Peter Titzler (FW). „Den Übergang zur hier lebenden Bevölkerung sehe ich noch nicht.“

Die Oberstdorfer Touristiker haben das Ziel der neuen Strategie in einem Bild zusammengefasst: „Es geht darum, gemeinsam den Kuchen für alle Beteiligten nicht unbedingt größer, sondern schmackhafter zu backen.“

