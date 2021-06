Trailläufer Simon Pulfer aus Sonthofen überrascht beim "Seitensprung"

Der 27-jährige Simon Pulfer vom TSV Untermaiselstein verblüfft bei seiner Premiere auf der Bahn. Cousin Luca Pulfer verpasst Quali für „Deutsche“.

22.06.2021 | Stand: 05:35 Uhr

Der Junge nahm den „Alten“ mit – und gemeinsam waren sie erfolgreich. Am vergangenen Wochenende waren die Cousins Luca Pulfer (U 18) und Simon Pulfer (Männer) für den TSV Untermaiselstein bei der renommierten Laufnacht zur Sparkassengala in Regensburg am Start. Gerade für den 27-jährigen Simon Pulfer war das Event als klassischer Trail- und Straßenläufer fast Neuland. Doch in einem hochklassigen Läuferfeld aus dem In- und Ausland mit Teilnehmern aus 20 Nationen – unter anderem teils mit Ambitionen, die Olympianorm zu erfüllen – konnten sich die beiden Oberallgäuer in ihren Altersgruppen gut behaupten.

Luca Pulfer verpasst Ticket für deutsche Meisterschaft hauchdünn

Bei Temperaturen über 30 Grad war die Motivation ungebrochen. Zunächst war Luca Pulfer über 800 Meter an der Reihe. Hatte er beim Wettkampf zuletzt in München seine alte Bestleistung nur knapp verfehlt, ging er das Rennen mit einer schnellen Anfangsrunde in 57 Sekunden an. Nach 600 Metern übernahm er die Führung, musste aber auf der Zielgeraden doch zwei Athleten an sich vorbeiziehen lassen. Dennoch ist der Oberallgäuer mit einer Zeit von 1:59,03 Minuten erstmals überhaupt unter der Zwei-Minuten-Grenze geblieben.

Damit hat Pulfer seine bisherige Bestleistung um satte zwei Sekunden verbessert. Unglücklicherweise verfehlte er mit dieser Zeit die Quali für die deutsche Meisterschaft um einen Wimpernschlag von nur 0,03 Sekunden. Aus einem großen Starterfeld von 23 Teilnehmern reichte diese Zeit zum achtbaren achten Platz. In der ewigen Allgäuer Bestenliste reiht er sich auf Platz 13 in der U 18 ein.

Simon Pulfer: "Es hat mega Spaß gemacht"

Für Simon Pulfer war es der erste 1500-Meter-Lauf überhaupt in seiner Karriere. Dass der Sonthofer aber auch bei der Premiere eine gute Zeit laufen kann, war bereits im Vorfeld aus den Trainingsleistungen ersichtlich geworden. In einem stark besetzten Feld reihte er sich auf den ersten 200 Metern zunächst am Ende des Feldes ein, konnte später aber nach einem kurzen Antritt zur Führungsgruppe aufschließen. 300 Meter vor dem Ziel musste er nach einer Tempoverschärfung aber abreißen lassen und beendete schließlich sein Rennen mit guten 4:06,06 Minuten in persönlicher Bestzeit, was ihm zudem in einem Feld von 27 gemeldeten Teilnehmern den 15. Platz einbrachte.

„Es hat mega Spaß gemacht“, sagte Simon Pulfer, der sich schon 2020 spontan dreimal auf der Bahn versucht hat. „Ich bin ja die flachen und kurzen Strecken gewohnt, aber es taugt mir richtig, sich über die kurzen und knackigen Distanzen zu quälen. Ob es was für die Zukunft ist, wird sich zeigen.“