Traktor geht am Teufelsee in Flammen auf - 32-jähriger Fahrer reagiert geistesgegenwärtig

Am Teufelsee bei Immenstadt stand am Samstag plötzlich ein Traktor in Flammen. Der Fahrer reagierte sofort.

14.11.2021 | Stand: 09:19 Uhr

Am Samstag (13. November 2021) ist ein Traktor an einem Parkplatz am Teufelssee bei Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug fing aufgrund eines technischen Defekts an zu brennen, wie die Polizei mitteilt. Der 32-jährige Fahrer konnte die Zugmaschine zuvor noch von der Fahrbahn entfernen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und den Löscharbeiten wurde die B308 kurzzeitig gesperrt.

Traktor geht in Flammen auf: Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro

Das Fahrerhaus und der Motor des Traktors wurden durch den Brand komplett zerstört. Auch der angehängte Anhänger wurde leicht beschädigt. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Weil jedoch Betriebsstoffe ausliefen, wurde nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten eine Öl-Sperre am Teufelsee durch die Feuerwehr Immenstadt eingerichtet, damit das Gewässer nicht verunreinigt wird.

Der Teufelsee befindet sich westlich des Großen Alpsee in Immenstadt.

Erst vor Kurzem war auf der Autobahn A96 bei Aitrach ein Auto in Flammen aufgegangen. Auch hier reagierte der Fahrer geistesgegenwärtig. Er schaffte es rechtzeitig auf den Seitenstreifen und stieg aus dem Auto. Ende Oktober hatte es ebenfalls wegen eines technischen Defekts in einem Auto in Kempten gebrannt. Der 54-Jährige Fahrer bemerkte eine Rauchentwicklung, als er bereits aus dem Fahrzeug gestiegen war. Bei den Löscharbeiten halfen Nachbarn.

