Treffen der Alpenkonvention: Delegation aus Sonthofen ist mit dabei

Beim Treffen der Alpenkonvention ist eine Delegation aus Sonthofen mit dabei. Was dahinter steckt und über welche Forderungen abgestimmt wurde.

06.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Jugendparlament der Alpenkonvention (YPAC) bietet politisch interessierte Jugendlichen eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen, in der Politik aktiv zu werden und sogar etwas zu bewirken. An dem internationalen Projekt nehmen Schülerinnen und Schüler von zehn Schulen aus Deutschland, Lichtenstein, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien und Slowenien jährlich teil.

Zum Bedauern der Schüler musst das YPAC heuer zum zweiten Mal online stattfinden, weshalb die Sonthofer Delegationen leider nicht wie ursprünglich geplant nach Vaduz (Liechtenstein) fahren konnten. Das Jugendparlament der Alpenkonvention beschäftigte sich in diesem Jahr mit dem Thema „Systemchange“, worüber in vier Komitees mit Fokus auf der Regierung, der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Mobilität diskutiert wurde.

Teilnehmer fingen an, Postulate aufzustellen

In sogenannten „Komitee-Sitzungen“ setzten sich die YPAC-Teilnehmer mit dem Thema auseinander und fingen an, Postulate aufzustellen.

Das „world café“, bei dem die Schüler mit Experten über das jeweilige Thema der Komitees diskutierte und mit ihnen an den Resolutionen feilte, fand am zweiten Tag statt. In der letzten Komitee Sitzung konnten die Abgeordneten nochmals ihre Resolutionen bearbeiten und schlussendlich fertigstellen.

Abgeordnete in Sonthofen stimmten für acht der Forderungen

Den Abschluss der Veranstaltung bildete die „General Assembly“. Alle Postulate wurden vorgestellt und die Abgeordnete stimmten für acht der Forderungen ab. Das Ergebnis: Acht Resolutionen, die sich unter anderem für mehr gesellschaftliche Teilhabe an der Politik, eine ökologischere Wirtschaft und effektiveren und umweltfreundlichen Verkehr einsetzen.

