Treibt ein Bär im Oberallgäu sein Unwesen? Das ist an den Gerüchten dran

Gerüchte um einen Bär im Oberallgäu machen die Runde. Das Landesamt für Umwelt bestätigt, dass ein Kalb gerissen wurde - aber wohl nicht von einem Bären.

12.07.2021 | Stand: 13:17 Uhr

Treibt ein Bär im Oberallgäu sein Unwesen? Ein Bild, das ein von einem großen Raubtier gerissenes Jungrind im Raum Oberstdorf zeigen soll, macht derzeit in Internet-Netzwerken und WhatsApp-Chats die Runde. Auch unserer Redaktion liegt die Aufnahme vor. Verbreitet wird das Bild zusammen mit der Behauptung, ein Bär habe das Tier gerissen - und ein DNA-Test habe das bestätigt.

Was ist dran an dem Gerücht? Das Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigte am Montag auf Anfrage unserer Redaktion, dass am 24. Juni im Landkreis Oberallgäu ein Kalb tot aufgefunden wurde. Ein Bär sei das aber eher nicht gewesen. Möglich wäre, dass das Rind Wölfen zum Opfer gefallen ist, die in der Region in Vergangenheit immer wieder Schafe und Jungrinder rissen. Sicher ist das allerdings erst, wenn die Genanalyse abgeschlossen ist. Das Ergebnis steht aber - entgegen der Gerüchte - noch aus.

Ein Bär im Oberallgäu? Landesamt für Umwelt sieht aktuell keine Hinweise

Das tote Tier wurde mit dem Verdacht der Beteiligung eines Großen Beutegreifers dem Bayerischen Landesamt für Umwelt gemeldet und von einem Mitglied des "Netzwerks Große Beutegreifer" vor Ort untersucht, teilt eine LfU-Sprecherin mit. Die abschließende Bewertung der weiteren Untersuchungen, unter anderem zur Genetik des Raubtiers, stehe derzeit noch aus, erklärt die LfU-Sprecherin. „Hinweise auf die Beteiligung eines Bären konnten bei der Erstdokumentation vor Ort nicht festgestellt werden.“

Zur Gruppe der großen Beutegreifer zählen Wolf, Bär und Luchs.

Zahlen, Fakten, Bilder: Die Wölfe sind zurück im Allgäu

Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Derzeit leben in Europa zwischen 15.000 und 20.000 Wölfe. Die meisten Tiere gibt es auf dem Balkan. In den Alpen wird die Population nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt auf 400 bis 550 Wölfe geschätzt. Auf der Suche nach einem passenden Revier legen junge Wölfe große Strecken zurück - und können so jederzeit auch in Bayern und im Allgäu auftauchen. Im Mai 2020 waren in Bayern fünf Territorien durch Wölfe besetzt, so das Landesamt. Im Oktober waren es bereits sieben. Im Oktober 2020 wurde nämlich bekannt, dass inzwischen wohl auch im Oberallgäu ein Wolf heimisch wurde. Wie das Landesamt für Umwelt (LfU) mitteilte, sei ein „standorttreues Einzeltier" nachgewiesen worden. Dafür sprächen vier, möglicherweise fünf identische DNA-Proben, die von dem Tier über mehrere Monate hinweg im Oberallgäu gesichert wurden (Symbolbild). Wölfe sind sehr scheue Tiere. Dass sie unterwegs sind, wird häufig nur durch Zufall bekannt, etwa, wenn sie von einer automatischen Wildtierkamera fotografiert werden. Dieser Wolf wurde 2014 im südlichen Landkreis Oberallgäu von einer solchen automatischen Kamera geknipst. Ein Wolf südlich von Oberstdorf: Bei einer Begegnung mit dem Tier in der Natur sollte man nicht weglaufen, sondern sich langsam zurückziehen. Dieser Wolf tappte im Dezember 2019 in eine Fotofalle im Naturpark Nagelfluhkette. "Dass ab und zu ein Wolf durchs Oberallgäu streift, ist nichts Außergewöhnliches und wird auch immer wieder vorkommen", sagt Rolf Eberhardt, Leiter des Naturparks. In dem rund 400 Quadratkilometer großen Gelände sind 15 Fotofallen aufgestellt. Dieser Wolf tappte im Sommer 2020 nahe Augsburg in eine Foto-Falle - gerade, als er mehrere Schafe riss. Landwirte und Tierhalter sehen die Rückkehr des Wolfs häufig kritisch. Sie haben Angst um ihre Weidetiere, die vom Wolf gerissen werden können. 2018 fand so europaweit eine Mahnfeuer-Aktion gegen die "unerträgliche Zunahme des Wolfsbestandes" statt - auch im Westallgäu. Wölfe haben ein bräunliches, gelbliches oder rötliches Fell mit Grauanteilen darin. Die Unterseite der Schnauze ist hell, die Schwanzspitze meist schwarz. Auf ihrem Speiseplan stehen verschiedene Tiere - vom Hasen bis zu Rehen oder Wildschweinen. Seit die Wölfe wieder in Deutschland sind, hat es hierzulande keinen einzigen Angriff auf Menschen gegeben, berichtet das Landesamt für Umwelt. In Europa gab es in den letzten 50 Jahren neun Fälle von tödlichen Angriffen auf Menschen, fünf davon allerdings durch tollwütige Tiere. Dennoch wird der Widerstand gegen den Wolf auch in der Politik lauter. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber etwa forderte im Frühjahr 2021 eine Senkung der Schutzvorgaben für Wölfe. Auch in Tirol diskutierte die Politik, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern.

Die letzten Spuren eines Bären in Bayern wurden im April 2020 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen entdeckt, so das Landesamt für Umwelt. Spätere Hinweise konnten nicht verifiziert werden.

Im Oberallgäu wurde zuletzt im Oktober 2019 ein Bär nachgewiesen. Eine Urlauberin hatte damals im Balderschwanger Tal Kotspuren eines Bären fotografiert. Ein Experte bestätigte später deren Echtheit. Damals gingen Experten von einem „durchziehenden Tier“ aus, das sich nicht in der Region niedergelassen hat. Der Bär von Balderschwang sei wohl derselbe gewesen wie jener, der kurz zuvor in Tirol von einer Wildkamera festgehalten wurde.

Ein Wolf soll sich im Allgäu dagegen bereits angesiedelt haben. Vier Genanalysen der Monate Januar bis Mai 2020 hatten eindeutig einen männlichen Wolf identifiziert, von dem bereits im Jahr 2018 beidseits der Grenze Spuren gefunden worden waren, so das Landesamt für Umwelt. Eine weitere Probe vom Juni 2020 konnte dem Tier laut LfU wahrscheinlich ebenfalls zugeordnet werden.

