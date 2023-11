Unbekannte beklauen Seniorinnen in Immenstadt und Kempten

Eine Seniorin hat gerade Geld abgehoben, als ein Unbekannter sie anspricht. Er schnappt sich ihr Geld und flüchtet. Das passierte in Immenstadt und Kempten.

28.11.2023 | Stand: 12:43 Uhr

In Immenstadt hat ein Unbekannter am Montag gegen 14.15 Uhr eine 87-Jährige bestohlen. Laut Polizei kam die Frau gerade vom Geldautomaten und wollte zu ihrem Auto gehen. Am Klosterplatz sprach ein unbekannter Mann sie an. Er bat sie, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln.

Als die Frau ihren Geldbeutel öffnete, griff der Unbekannte hinein und nahm Bargeld heraus. Anschließend flüchtete er in Richtung Hofgarten. Eine Streife der Polizei Immenstadt suchte sofort nach ihm, allerdings ergebnislos.

Trickdieb in Immenstadt: Täterbeschreibung

So wird der Unbekannte beschrieben:

etwa 50 Jahre alt

1,75 Meter groß

schlank

schwarze Haare

elegante Kleidung

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sollen sich bitte bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 melden.

Trickdiebstahl in Kempten - Polizei sucht Zeugen

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich ebenfalls am Montag um 15 Uhr in Kempten. Eine 80-Jährige hatte gerade an der Hypovereinsbank in der Bahnhofstraße Geld abgehoben, als sie von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wurde. Währenddessen griff der Mann in ihre Geldbörse und nahm das abgehobene Geld. Er flüchtete in Richtung Fußgängerzone. Die Fahndung der Polizei war nicht erfolgreich.

Täterbeschreibung

So wird der unbekannte Täter beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

schlank

sehr kurze Haare und Oberlippenbart

Er trug einen schwarzen Wollmantel.

Mögliche Zeugen sollen sich bitte an die Polizei Kempten melden, Telefon 0831/9909-2140.

