Trotz Brexit: Die Partnerschaft Immenstadt-Wellington lebt

Nach fünf Jahren Zwangspause empfängt die Stadt Immenstadt wieder eine Delegation aus dem englischen Wellington. Was die Engländer am Allgäu lieben.

20.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Fünf Jahre lang blockierten Brexit und Corona die deutsch-englische Partnerschaft von Immenstadt und Wellington. Doch heuer im Herbst war es wieder so weit: Die Freunde aus dem englischen Wellington kamen via Memminger Flugplatz nach Immenstadt. Zur Begrüßung erhielt jede Frau von Ingrid Schmitt eine frische Rose. Aber nach über 14 Stunden Anreise sehnten sich alle Besucher nach etwas zum Essen, Trinken und einem Bett. Als ihnen in den folgenden Tagen ihr Wunsch erfüllt wurde, waren sie aber hellwach.

Für Bürgermeister Nico Sentner war es die erste Städtepartnerschaft im Amt. Er begrüßte die Gäste im Rathaus mit einem Weißwurstfrühstück. Unter dem Motto: „Was ist seit dem letzten Besuch 2017 neu in Immenstadt?“ folgte anschließend eine Stadtrundfahrt. Zur Erneuerung der Städtepartnerschaft nach der Zwangspause „haben wir schon mal mit den Schildern an den Ortseingängen angefangen“, sagte Sentner, als er mit Laurian Cooper, der Vorsitzenden des Wellingtoner Partnerschaftsvereins, das Schild in der Sonthofener Straße enthüllte.

Im Immenstädter Ortsteil Stein erläuterte Michael Gibbesch, Architekt des neuen Kindergartens, den Holzbau samt Heizung durch Erdwärme, der die Auszeichnung als vorbildlicher Öko-Bau erhielt. Laut den Besuchern gibt es im Raum Wellington weder solche vorbildlichen Kindergärten, noch sind sie so erschwinglich wie in Immenstadt.

Die Engländer durften selbst Butter machen

Im neuen Industriegebiet Seifen stellte Sentner die wirtschaftliche Entwicklung durch die Ansiedlung mittelständischer Betriebe vor. Im Bergbauernmuseum in Diepolz wurde in fröhlicher Runde selbst Butter gemacht und auf Schwarzbrot verkostet. Mit einer Führung in den Kirchen von Zell und Genhofen endete der Tag.

In den folgenden Tagen wurden die Stadt Kempten, die Firma Monta in Immenstadt und der Nebelhorn-Gipfel in Oberstdorf besucht. Auf Wunsch der Engländer durfte aber auch eines nicht fehlen: Sie wollten unbedingt den Viehscheid samt Bierzeltabend besuchen. Kurzfristig wurde zudem das Programm umgestaltet, und der Bürgermeister lud in den Rathaussaal zu dem Trauergottesdienst für Königin Elisabeth II ein. Wellingtoner und ihre Gastgeber gedachten gemeinsam des verstorbenen Staatsoberhaupts der Briten.

Lesen Sie auch

Städtepartnerschaft Viva Füssen, viva Palestrina! - 50 Jahre Städtepartnerschaft gefeiert

Am „Partnerschaftsabend“ in der Krone wurde dann dem neuen König Charles III ein Toast ausgebracht. Neben den Freunden der Partnerschaft und Stadträten waren auch Altbürgermeister Gerd Bischoff und seine Frau Brigitte gekommen. Bischoff gehörte zu den Gründervätern der Städtepartnerschaft mit Wellington und war ein engagierter Unterstützer. Die Vorsitzende des Wellingtoner Partnerschaftsvereins, Laurian Cooper, bedankte sich für die Gastfreundschaft der Oberallgäuer und lud zum Gegenbesuch nach England im Frühjahr des nächsten Jahres ein.

Und plötzlich meldet sich jemand aus Kanada

Städtepartnerschaften haben in Immenstadt eine lange Geschichte. Eine der ersten Partnerschaften in Bayern wurde 1960 zum 600-jährigen Stadtjubiläum mit der französischen Stadt Lillebonne in der Normandie durch die Bürgermeister mit Urkunden besiegelt. Lillebonne pflegte auch eine Partnerschaft mit Wellington in Somerset in Großbritannien. So traf man sich bei Reisen, Veranstaltungen und Festen, und 25 Jahre später wurde aus der Zweier- eine Dreierfreundschaft. Immenstadt und Wellington wurden ebenfalls Partnerstädte.

Viele Jugend- und Erwachsenenaustausche wurden durchgeführt und weit über tausend Immenstädter besuchten Lillebonne und Wellington und deren Bürger das Oberallgäu. So entstand manch langjährige Freundschaft. Als die Bilder der Wellingtoner Gäste auf Facebook erschienen, meldete sich Garfield Taylor jr., englischer Direktor einer Milchfirma in Kanada, und erinnerte an sein Praktikum bei der Familie Rist, das in den 90-er Jahren von der Städtepartnerschaft vermittelt worden war.

Es geht auch ohne Fremdsprache

Die jeweiligen Besucher der Städtepartner wohnen in einer Gastgeberfamilie und lernen dadurch Eigenheiten, Bräuche und Küche des Gastgeberlands kennen. Beim Gegenbesuch ist man dann selber Gastgeber. Die Erfahrung zeigt, dass die Partner auch ohne besondere Sprachausbildung gut miteinander klarkommen.

Wer in den Städtepartnerschaften mitarbeiten will, meldet sich bei Volker Schmitt, Telefon 08323/7653 oder der Stadt unter 08323/9988-111.

Lesen Sie auch:

Schüleraustausch: Warum kaum ein Engländer ins Oberallgäu will