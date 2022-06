Trotz internationaler Konkurrenz: Immenstädter Schwimmer bestehen in Rosenheim

Der TV Immenstadt schlägt sich in einem Top-Feld unter 564 Athleten beim Rosenheimer Langstrecken-Event bravourös. Der „goldene“ 2008er Jahrgang glänzt.

10.06.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Das Feld war riesig, ebenso die sportliche Klasse. Und doch mussten sich die Schwimmer des TV 1860 Immenstadt beim stark besetzten Internationalen Langstreckenschwimmen in Rosenheim nicht verstecken. 52 Vereine aus dem Inland, Österreich, Polen und der Ukraine schickten bei der 33. Auflage des Events 564 Schwimmer zu insgesamt 2247 Starts ins Wasser. Das dreitägige Groß-Event im Rosenheimer Freibad begann mit angenehmen Temperaturen am ersten Wettkampftag – doch die Folgetage wurden windig und kalt und verlangten Aktiven, Trainern und dem Kampfgericht viel ab.

Starke TV-Immenstadt-Bilanz: 51 Medaillen

Das zwölfköpfige Aufgebot des TVI trotzte den Bedingungen und schaffte es, 51 der insgesamt 82 Einsätze in Medaillenränge zu verwandeln. In der Mannschaftswertung kamen die Städtler mit ihrem vergleichsweise kleinen Team auf den bemerkenswerten vierten Platz. Sieger wurden die Wasserfreunde München, für die 56 Aktive 255 mal an den Start gingen.

Auch für die Anfeuerung am Beckenrand und die Stimmung bei den Siegerehrungen hätten die TVIler einen Preis verdient gehabt: Einmal mehr fielen die Oberallgäuer positiv auf. Insgesamt wies die TVI-Bilanz beachtliche 20 Gold-, 19 Silber- und zwölf Bronzemedaillen, vier Finalteilnahmen und zwei Ehrenpreise aus. Neun der zwölf Städtler siegten mindestens einmal.

Joas-Brüder mit unterschiedlichen Vorzeichen

Erfolgreichster TVIler war Simon Joas, der sich bei den Herren gegen jede Konkurrenz durchsetzte. Der 20-Jährige „vergoldete“ alle seine fünf Einsätze über 200, 800 und 1500 m Freistil, 200 m Brust und 200 m Lagen. Als bester Teilnehmer der Jahrgänge 1998 bis 2002 erhielt er den Ehrenpreis.

Schwerer tat sich sein Bruder Marcus, der nach wie vor mit Trainingsrückstand und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Er siegte dennoch über 200 m Schmetterling und 400 m Freistil und schwamm zudem im letzten Rennen Tagesbestzeit über 400 m Lagen. Zusammen mit Simon stand er auch über 200 m Brust, 200, 800 und 1500 m Freistil auf dem Siegerpodest, wo er Zweiter und Dritter wurde.

Lesen Sie auch

Handball-Landesliga Dezimiert und machtlos: TV Immenstadt geht zu neunt in Gräfelfing baden

Ebenfalls drei Siege erschwamm Sigrid Leistner über 400 und 800 m Freistil sowie 400 m Lagen in der AK 50. Zudem eroberte sie noch dreimal Silber.

Auch Xaver Käser (Jg. 2008) schwamm dreimal zu Gold (800 und 1500 m Freistil, 200 m Rücken) – in diesem Jahrgang war stets mindestens ein TVIler auf dem Siegerpodest.

Städtler dominieren "2008er"

Über 1500 m Freistil „gehörte“ die Siegerehrung in diesem Jahrgang komplett dem TVI. Hinter Xaver belegte sein Zwillingsbruder Anton Platz zwei, Maximilian Schnalzger machte als Dritter den Medaillensatz komplett. Schnalzger wiederum siegte über 200 m Schmetterling, wo Anton dahinter Silber gewann. Gold gab es für Anton über 400 m Lagen vor seinem Bruder Xaver. Insgesamt erschwamm das hochtalentierte 2008er Trio fünfmal Gold, sechsmal Silber und viermal Bronze. Doppel-Siegerin (je 200 m Freistil und Rücken) und zweimal Zweite wurde Sonja Müller. Sie war damit die erfolgreichste Starterin der AK 25 und erhielt auch den Ehrenpreis.

TV Immmenstadt Schwimmen Sport Oberallgäu, TV Immmenstadt Schwimmen Foto (von Rolf Arnold): Die TVI-Schwimmer in Rosenheim v.l. Anton Käser, Sigrid Leistner, Jakob Schneider, Sonja Müller, Xaver Käser, Marcus Joas, Lisanne und Vanessa Hoffmann, Ella Seidl, Selina Hoffmann, Maximilian Schnalzger, Simon und Trainerin Birgit Joas Bild: Rolf Arnold

Im Jahrgang 2010 der Mädchen griff Ella Seidl in den Kampf um die begehrten Medaillen ein: Sie sicherte sich Bronze über je 400 m Freistil und Lagen sowie Silber über 800 m Freistil. Über 200 m Schmetterling war sie nicht zu schlagen und triumphierte. Das letzte Gold für das TVI-Team fischte Jakob Schneider (2009) bei seinem abschließenden Rennen nach drei Wettkampftagen aus dem Rosenheimer Becken: Er schwamm über 400 m Lagen zum Sieg. Zuvor hatte er über 1500 m Freistil und über 200 m Schmetterling Bronze erkämpft.

Vanessa Hoffmann, die am ersten Tag noch das Ergebnis ihrer Abiturprüfungen erhalten hatte, schwamm bei den Junioren (2003/04) sechsmal auf die Ränge vier bis sieben. Im letzten Rennen klappte es mit Silber über 400 m Lagen. Ihre Schwester Lisanne, die nach Krankheit erst drei Tage vor dem Wettkampf ins Training eingestiegen war, meisterte ihre Einsätze (noch dazu auf der 50-Meter-Bahn) sehr gut. Sie eroberte über 1500 m Freistil Bronze und über 400 m Lagen sogar noch Silber.

Hoffmann-Schwestern in Form

Die erfolgreichste der Hoffmann-Schwestern war Selina (2006), die zweimal mit Silber (je 400 m Freistil und Lagen) und zweimal mit Bronze (200 m Lagen und 1500 m Freistil) belohnt wurde. Völlig unerwartet qualifizierte sie sich auch für das extra ausgeschriebene Finale der Jahrgänge 2007 und älter über 400 m Freistil, das sie als eine der jüngsten Starterinnen in persönlicher Bestzeit von 5:22,24 als Vierte erreichte. Im Finale schlug sie erneut als Vierte an, konnte aber ihre Bestzeit noch einmal auf 5:20,87 steigern.