TV Immenstadt will trotz Personalsorgen im Derby punkten

Die Handballer des TV Immenstadt verlieren im Nachholspiel gegen die HSG Würm-Mitte. Gegen den TSV Ottobeuren II will der TVI Punkte holen.

10.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Zur ungewohnten Anspielzeit am Mittwochabend um 20 Uhr trat der TV Immenstadt bei der HSG Würm-Mitte zum Nachholspiel in Gräfelfing an. Bereits am Anfang machte die HSG klar, dass es für eine dezimierte Immenstädter Mannschaft schwer sein wird, die Punkte aus München zu entführen.

Bereits nach zwei Angriffen lag der TVI mit 2:0 hinten. Die Grünen, allen voran Patrick Harris und der stark spielende Lukas Waletzko, gestalteten das Spiel bis zur 15. Minute offen. Danach begann eine der beiden längeren Schwächephasen der Mannschaft von Trainer Mihaly More. Die Zeit vor und nach der Halbzeit nutzte die HSG Würm-Mitte, um auf 22:12 davonzuziehen. Bei diesem Spielstand wechselte Trainer More den siebten Feldspieler ein. Mit zwei Kreisläufern wirkten sie der offensiven Abwehr der HSG entgegen und trotz der schwindenden Kräfte kämpfte sich die Mannschaft zur 50. Minute auf ein 25:20 heran. Letztendlich musste sich der TVI aber gegen eine starke HSG mit 32:22 geschlagen geben.

TVI im Derby gegen den TSV Ottobeuren II

Am kommenden Samstag trifft der TVI nun im zweiten Derby der Saison auf die zweite Mannschaft des TSV Ottobeuren. Nach wie vor kämpfen die Grünen mit großen Personalsorgen. Zwar ist es den Verantwortlichen um Trainer More und dem Sportlichen Leiter Simon Weigl gelungen, etliche ehemalige Spieler zurückzugewinnen, dennoch ist die Spielernot im Städtle groß. Mit Vincent Dannehl, Jari Blumrich und Niclas Seiband kamen beim Nachholspiel bereits drei der vier „Neuen“ zum Einsatz.

Der Teamgeist in der kleinen Immenstädter Mannschaft stimmt, weiß auch der Trainer: „Die Jungs trainieren gut und es ist Leben in der Mannschaft. Sie verstehen sich sehr gut und der Zusammenhalt ist stark. Nur aus diesem Grund ist es aktuell möglich, eine Immenstädter Herrenmannschaft zu stellen.“

Mit dem TSV Ottobeuren II kommt nun einer der vermeintlich leichteren Gegner in der Liga nach Immenstadt. „In unserer aktuellen Situation dürfen und können wir es uns nicht leisten, einen Gegner auch nur im Geringsten zu unterschätzen“, warnt einer der TVI-Leistungsträger Lukas Waletzko. Der Kern der Immenstädter Mannschaft sei in der Lage, jedes Team in dieser Liga zu schlagen, es fehlt aber die Breite im Kader, weshalb die Belastung für die einzelnen Spieler extrem hoch ist. Trotz allem sind das Team und der Trainer zuversichtlich, am Samstag um 19 Uhr zwei weitere Pluspunkte verbuchen zu können.

Im Gegensatz zu den Herren können die TVI-Frauen am Samstag beim Derby in Oberstaufen wieder aus dem Vollen schöpfen. 14 Spielerinnen stehen Trainer Sebi Engl zur Verfügung. „Aktuell ist es schön zu sehen, dass die Synergieeffekte aus dem gemeinsamen Training zwischen weiblicher A-Jugend und Damen zum Tragen kommen“, freut sich Engl. „Bei den letzten beiden Erfolgen konnte ich bereits einige Spielerinnen der A-Jugend mit einbinden und ihnen einen Vorgeschmack auf den Seniorenbereich geben.“ Nach zwei Siegen in zwei Spielen soll diese Serie am Samstag ausgebaut werden. Anspiel der Damen ist um 17 Uhr in der Sporthalle Oberstaufen.

Auch die Jugendmannschaften der JSG Alpsee-Grünten sind am Wochenende aktiv. Die Heimspiele finden allesamt am Samstag in der Sonthofener Allgäusporthalle statt: Ab 10 Uhr findet ein E-Jugend-Turnier statt. Um 13.30 Uhr spielt die weibliche A-Jugend gegen SC Weßling, um 15 Uhr die weibliche B-Jugend gegen Herrsching und um 16.30 Uhr die C-Jugend gegen VfL Günzburg.