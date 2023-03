Übung: Hochhaus-Brand fordert Wehren in Sonthofen

Einsatzkräfte simulieren in Sonthofen ein Feuer im Dachboden eines neunstöckigen Hochhauses. Verwinkelte Räume erschweren Situation. Anwohner können Szenario verfolgen.

15.03.2023 | Stand: 15:50 Uhr

Für viel Aufsehen sorgte am Dienstagabend eine Übung der Freiwilligen Feuerwehren Sonthofen und Oberstdorf. Angenommen wurde ein Brand in einem der größten Hochhäuser der Stadt Sonthofen in der Jahnstraße.

Man ging davon aus, dass im Dachboden des neunstöckigen Hochhauses ein Brand ausgebrochen war. Alarmiert wurden die rund 70 ehrenamtlichen Kräfte mit dem Stichwort „B3 – Personen in Gefahr“. Sofort rückten die Fahrzeuge der Feuerwehr Sonthofen in die Jahnstraße aus.

70 Kilo schwere Puppen

Unter schwerem Atemschutz trugen die Einsatzkräfte ihr ganzes Material in den achten Stock des Hochhauses. Danach ging es in den künstlich verrauchten Dachboden. Dort wurden laut dem Szenario vier Personen vermisst, die mit Puppen dargestellt wurden. Die rund 70 Kilo schweren Puppen mussten dann geborgen und mit Tragen bis in das Erdgeschoss gebracht werden, wo sie dann durch den Rettungsdienst versorgt wurden.

Von außen waren gleich zwei Drehleitern im Einsatz. Während an der Ost-Seite die Drehleiter aus Sonthofen stand, verschaffte sich an der West-Seite die Drehleiter aus Oberstdorf einen Zugang zum Gebäude.

Auch zwei Drehleitern kamen zum Einsatz. Bild: Jack-Daniel Pertl

Die Kräfte am Boden versorgten die Fahrzeuge mit Wasser und speisten so auch Löschwasser in die vorhandene Steigleitung ein. „Die Steigleitung in einem Hochhaus ist wichtig, so kann der Angriffstrupp das Wasser im jeweiligen Stockwerk entnehmen,“ erklärte der Sonthofer Kommandant Markus Adler. Schnell waren die vermissten Puppen geborgen und der Brand gelöscht. „Die Übung war ein großer Erfolg und zeigt uns, dass wir auch für so eine schwierige Situation vorbereitet sind. Das Schwierige ist, dass der Dachboden bei diesem Hochhaus sehr verwinkelt ist“, sagte Adler.

Neben der Feuerwehr waren auch die Johanniter und das BRK mit acht Helfern vor Ort. Zahlreiche Schaulustige säumten die Straßen und die umliegenden Balkone. Sie wurden nicht weggeschickt, wie es bei einem realen Einsatz der Fall gewesen wäre und konnten die Übung live verfolgen.