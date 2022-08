Geflüchtete im Kleinwalsertal: „Familien sind sehr dankbar für die Hilfe“

18 Menschen aus der Ukraine sind nach ihrer Flucht im Walsertal gelandet. Die Aufnahme hat gut geklappt. Was für die Helfer die größte Herausforderung ist.

Auch im Kleinwalsertal haben Familien aus der Ukraine Zuflucht gefunden. Die Aufnahme habe gut geklappt, sagt Konrad Pfeffer, Leiter des Referats „Gesundheit und Soziales“ in der Gemeinde. Die ersten von ihnen hätten bereits Arbeit gefunden, schildert Pfeffer.

Wie viele Flüchtlinge sind in das Tal gekommen?

Pfeffer: Es sind 18 Flüchtlinge aus der Ukraine ins Tal gekommen. Meistens waren es Bekannte oder Freunde von Personen, die bereits in Tal wohnhaft sind. In dieser Zahl sind sieben Kinder im Alter von ein bis 12 Jahren dabei. Eine Mutter mit zwei Kindern ist nach einer Woche weiter nach Kanada zu ihrer Freundin geflogen.

Wo sind die Flüchtlinge untergebracht?

Pfeffer: Die Flüchtlinge sind zu Beginn bei Verwandten oder Familienangehörigen untergekommen. In weiterer Folge konnten bereits eigene Wohnungen in allen Ortschaften bezogen werden. Diese Wohnungen wurden von Bürgern teilweise kostenlos für die erste Zeit zur Verfügung gestellt.

Wer kümmert sich um die Versorgung der Menschen?

Pfeffer: Die Versorgung ist durch die Familienangehörigen relativ einfach, da somit auch keine Sprachbarriere besteht und die Angehörigen dolmetschen können. Die Familien sind alle sehr, sehr dankbar für die Hilfe.

Gibt es ehrenamtliche Helfer?

Pfeffer: Es haben sich viele ehrenamtliche Helfer gemeldet, auch ukrainische Staatsbürger, die hier im Tal arbeiten und keine Bekannten aufgenommen haben.

Haben die Erwachsenen eine Arbeit gefunden?

Pfeffer: Toll ist, dass bereits ein junges Mädchen eine Lehrstelle in einem Hotel gefunden hat. Des Weiteren konnte ein gelernter Fliesenleger aus der Ukraine gleich nach seiner Ankunft eine Stelle im Tal antreten. Trotz Sprachschwierigkeiten funktioniert es relativ gut. Eine weitere Person ist als Zimmermädchen in einem Hotel beschäftigt. Wir bieten auch online Deutschkurse an.

Wie läuft die Integration der Kinder?

Pfeffer: Die Kinder besuchen das Walsernest, den Kindergarten, Volksschule und die Mittelschule. Laut Rückmeldung läuft die Integration sehr gut, und alle Pädagogen sind um eine gute Integration bemüht. Die Kinder haben da viel weniger Vorurteile.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Pfeffer: Die größte Herausforderung ist, dass die Familien teilweise fluchtartig das Land verlassen haben. Sie haben ihre Freunde, Familien, ihren Besitz zurückgelassen. So ist zum Beispiel eine Frau nach drei Wochen mit ihrem Kind wieder zurückgekehrt, um ihre kranke Mutter zu pflegen. Viele wollen schnellstmöglich wieder zurück, wenn sich die Situation in ihrem Heimatland verbessert.

Wo könnte die Gemeinde noch Hilfe gebrauchen?

Pfeffer: Wir sind gut organisiert. Die Anzahl der Flüchtling ist gut zu bewältigen. Derzeit haben wir keinen Bedarf an Helfern. Wenn jemand Geld spenden möchte, gerne. An das Sozialwerk Kleinwalsertal, die Kontonummer findet sich auf der Homepage der Gemeinde Mittelberg.

