Wie ein Ukrainer durch virtuelle Realität Schulen in seiner Heimat wiederaufbauen will

Alex Chumak lebt nach seiner Flucht aus der Ukraine in Oberstaufen. Der Student sammelt Spenden für zerstörte Schulen. Dazu nutzt er die virtuelle Realität.

18.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Alex Chumak will sobald wie möglich zurück in seine Heimat, in die Ukraine. Der 18-Jährige lebte bis Kriegsbeginn in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, floh aber mit seiner Mutter und seinem elfjährigen Bruder über Polen nach Deutschland. Zuflucht fand Chumak in Oberstaufen, in dem Fußball-Camp des Ex-Profis Karl-Heinz Riedle. „Ich bin dankbar für alles, aber ich fühle mich in Deutschland nicht so wohl wie in meiner Heimat.“

