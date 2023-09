Umzugstermin für Grundschule Oberstdorf wackelt

Eigentlich sollten Schüler und Lehrer in den Herbstferien in das sanierte Gebäude wechseln. Doch jetzt verlängert die Gemeinde die Standzeit für die Container.

25.09.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Seit fast zwei Jahren werden die Oberstdorfer Grundschüler in Containern unterrichtet. In den Herbstferien sollte das Provisorium enden. Die aufwendige Generalsanierung der Grundschule steht kurz vor dem Abschluss. Doch jetzt wackelt überraschend der Zeitplan: Weil es im Oberstdorfer Bauamt Zweifel gibt, ob die Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden, hat es empfohlen, die Standzeit der Container im Fuggerpark zu verlängern. Diesem Vorstoß schloss sich der Gemeinderat jetzt einstimmig an.

