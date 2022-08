Ein oder mehrere Einbrecher gelangten zwischen Montag und Mittwoch in vier Vereinsheime im Oberallgäu. Die Beute ist gering, der Sachschaden hoch.

11.08.2022 | Stand: 14:56 Uhr

Gleich in vier Vereinsheime in der Region rund um Immenstadt wurde in der Zeit von Montag bis Mittwoch eingebrochen. Das teilte die Polizei nun mit.

