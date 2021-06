Zwei Motorradfahrer stürzen bei Passfahrten

Zwei Motorradfahrer mussten nach Unfällen am Jochpass und Riedbergpass ins Krankenhaus. Einer verletzte sich schwer, der andere an der Schulter.

21.06.2021 | Stand: 12:32 Uhr

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntag im Oberallgäu gestürzt und mussten ins Krankenhaus. Laut Polizei war einer von ihnen am Jochpass unterwegs, der andere am Riedbergpass. Dem 29-jährigen Motorradfahrer am Jochpass unterlief vermutlich ein Fahrfehler, wodurch er in den Gegenverkehr geriet.

Ein Fahrzeug kam entgegen und versuchte auszuweichen. Das gelang allerdings nicht. Der 29-Jährige stürzte und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

41-Jähriger stürzt mit Motorrad am Riedbergpass

Am Riedberpass fuhr ein 41-Jähriger mit dem Motorrad in Richtung Obermaiselstein. Etwa einen Kilometer von der Ortschaft entfernt stürzte er allein beteiligt. Dabei erlitt er eine Schulterverletzung und musste ins Krankenhaus. An seinem Moped entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

