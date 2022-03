Fahrgäste aus Allgäuer Sommerrodelbahn geschleudert: Wie konnte das passieren?

Nach dem Unfall auf der Sommerrodelbahn Alpsee Coaster bei Immenstadt ermittelt die Polizei. Alkohol war bei dem Verursacher wohl nicht im Spiel.

28.03.2022 | Stand: 16:54 Uhr

Zwei Fahrgäste sind am frühen Samstagabend aus der Sommerrodelbahn "Alpsee Coaster" in Immenstadt geschleudert worden. Ein weiterer Fahrer verletzte sich bei einem Auffahrunfall. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizeisprecher Dominic Geißler vom Präsidium Schwaben Süd/West noch unklar. Ermittelt wird gegen den Fahrer des vordersten Rodels wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung.

Wie kann es sein, dass zwei erwachsene Menschen aus dem Rodel geschleudert werden? "Grundsätzlich ist man in den Fahrzeugen angeschnallt", sagt Geißler. Ob das bei den beiden Fahrgästen des ersten Rodels auch der Fall war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. "Einige Personen müssen noch vernommen werden", sagt der Polizeisprecher. Nach aktuellen Erkenntnissen liege kein Verdacht auf Alkoholisierung der Beteiligten vor. Außerdem gebe es bislang keine Hinweise auf einen technischen Defekt. Gegen die Betreiberfamilie Hagenauer des Alpsee Coasters wird daher zum aktuellen Zeitpunkt nicht ermittelt. Hagenauers wollten sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu dem Vorfall äußern.

Unfall im Alpsee Coaster in Immenstadt: Zwei Erwachsene in Zweier-Rodel erlaubt

Nach Angaben auf der Internetseite des Alpsee Coasters dürfen zwei Erwachsene gemeinsam in einem Rodel fahren - unter der Voraussetzung, dass es nicht regnet. Am Samstag war das Wetter trocken und sonnig. Somit stand der Fahrt der beiden Erwachsenen im Zweier-Rodel nichts im Weg.

Wie berichtet, hatte ein 36-jähriger Fahrer am Samstag gegen 17.30 Uhr laut Polizeibericht wohl vor einer scharfen Rechtskurve "nicht ausreichend gebremst". Er und sein 65-jähriger Mitfahrer wurden aus dem Rodel geschleudert. Der 36-Jährige verletzte sich leicht im Gesicht, der 65-Jährige brach sich einen Arm. Die Fahrer von vier nachfolgenden Rodeln konnten noch rechtzeitig bremsen. Einem Fünften gelang dies nicht. Der 34-jährige Mann krachte in das Stauende und verletzte sich dabei an der Schulter.

Vierjähriges Kind war 2015 trotz Gurts aus Rodel geschleudert worden

Im August 2015 war es ebenfalls zu einem Unfall am Alpsee Coaster gekommen, bei dem ein Fahrgast aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Dabei handelte es sich um einen vierjährigen Jungen, der bei starkem Regen durch den geschlossenen Sicherheitsgurt aus dem Rodel gerutscht war. Das Kind war in einem Fangnetz gelandet und mit zahlreichen Prellungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hatte in dem Fall zuerst gegen den Betreiber ermittelt, hatte dann aber kein Fehlverhalten feststellen können.

Seit 2017 kam es laut Polizeisprecher Geißler an den Sommerrodelbahnen im Allgäu zu insgesamt 22 Unfällen, davon waren 20 Auffahrunfälle. Nur in einem Fall sei der Fahrer "von selbst herausgefallen". Bei einem weiteren Unfall sei der Rodler gegen das Ende der Bahn gefahren.

Weitere Informationen folgen.

Das ist der "Alpsee Coaster" in Immenstadt

Der "Alpsee Coaster" ist die längste Sommerrodelbahn Deutschlands und liegt in Immenstadt im Allgäu.

Die Rodelbahn führt nach Betreiberangaben durch mehr als 100 Kurven von der Bergstation hinunter ins Tal.

Die Strecke selbst ist rund 2,8 Kilometer lang.

Die Geschwindigkeit während der Fahrt beträgt bis zu 40 Stundenkilometer.

Transparenz-Hinweis: In einer ersten Version des Artikels stand, dass die Polizei gegen zwei Fahrer ermittle. Auf Nachfrage unserer Redaktion korrigierte die Polizei die Aussage. Demnach richten sich die aktuellen Ermittlungen lediglich gegen den 36-jährigen Fahrer des ersten Rodels.