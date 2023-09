Motorradfahrer kracht am Riedbergpass in Bus - auch sein Kollege stürzt

Der Riedbergpass bleibt an besonders an schönen Tagen leider ein Hotspot für Motorradunfälle. Am Samstagnachmittag musste die Strecke komplett gesperrt werden.

09.09.2023 | Stand: 19:05 Uhr

Schwerer Motorradunfall auf der bei Bikern so beliebten Stecke auf den Riedbergpass: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr zwei Motorradfahrer mit ihren Maschinen bergauf in Richtung Balderschwang. Dabei kam der vorausfahrende Biker (58) in einer Rechtskurve zu weit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Reisebus eines österreichischen Unternehmens.

Motorradunfall am Riedbergpass: Zwei Biker erleiden schwere Verletzungen

Der nachfolgende 25-jährige Motorradfahrer konnte nach dem Sturz seines Kollegen nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seiner Triumph in die am Boden liegende Maschine. Beide Biker erlitten bei dem Unfall schwerste Verletzungen, schweben aber offenbar nicht in Lebensgefahr. Das Duo wurde per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen.

Bei der Maschine des Unfallverursachers riss die Gabel samt Vorderrad ab und landete im Straßengraben. Am Reisebus entstand nur geringer Schaden. Für die Bergung der Motorradfahrer und zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Riedbergpass in beide Richtungen komplett. Die Sperrung dauerte am frühen Samstagabend an. Neben Polizei und Sanitätern war auch die Bergwacht an der Unfallstelle im Einsatz.

Der Riedbergpass ist mit 1407 Metern der höchste befahrbare Gebirgspass in Deutschland und zieht deshalb viele Motorradfahren an. Die kurvenreiche Strecke verbindet Obermaiselstein und Balderschwang und hat auf einigen Passagen eine Steilheit von 16 Prozent. Der letzte schwere Motorradunfall auf der hatte es am Riedbergpass Anfang Juli gegeben. In einer engen Kurve war ein Motorradfahrer gestürzt und über die Leitplanke geflogen. Er war erst 20 Jahre alt und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Nach schweren Unfällen gibt es immer wieder Forderungen nach einem Tempolimit und einem Überholverbot auf der Passstraße.

