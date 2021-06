Fahrer bleibt mit Lastwagen an Tankstellen-Dach hängen und fährt weiter

Ein Lastwagen-Fahrer ist mit seinem Lkw am Dach der Tankstelle in Fischen hängen geblieben, das beschädigt wurde. Doch er fuhr einfach weiter.

25.06.2021 | Stand: 13:25 Uhr

Ein Lastwagenfahrer ist am Donnerstagmittag mit seinem Lkw am Dach der Tankstelle in Fischen hängen geblieben. WIe die Polizei mitteilte, war die Höhenangabe des Dachs deutlich an diesem angebracht. Dennoch versuchte der Mann mit dem Lastwagen darunter zu fahren, wobei der Lkw mit dem Aufbau hängen blieb.

Lkw-Fahrer fährt weiter

Das Dach wurde bei dem Vorfall so beschädigt, dass Holzteile herunterfielen. Nachdem der Lkw-Fahrer bemerkte, dass der Sattelzug oben angestoßen war, fuhr er zurück und schließlich davon. Ein Mitarbeiter der Tankstelle beobachtete den Vorfall, reagierte aber wegen Kundschaft im Geschäft nicht. Es entstand ein Schaden von 5.000 Euro.