Autofahrer sieht ausgebüxte Kühe zu spät - und kollidiert mit einer

Mehrere Kühe büxen in Oberstdorf aus. Unter anderem liefen sie auf der B19. Ein Autofahrer sieht die Tiere zu spät und fährt in eine Kuh hinein.

18.06.2021 | Stand: 13:19 Uhr

Mehrere Kühe sind in der Nacht in Oberstdorf bei der Söllereckbahn ausgebrochen und waren auf der B19 in Richtung Jauchen unterwegs. Ein Autofahrer kollidierte mit einem der Tiere, teilt die Polizei mit. Demnach hatte ein Stier den Zaun beschädigt,

Unfall mit Kuh auf der B19 in Oberstdorf

Daraufhin büxten die Kühe aus und liefen auf der Bundesstraße. Ein 46-jähriger Autofahrer sah die Ausreißer zu spät und fuhr in eins der Tiere. Die Kuh wurde dabei am Auge verletzt, am Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei und der Eigentümer trieben die Kühe wieder ein.