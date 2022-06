Oldtimer-Fahrer verhindern durch Ausweichmanöver Frontalcrash mit Motorradfahrer

Nahe Immenstadt kommt ein Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn - zwei Oldtimer-Fahrer müssen ausweichen. Der Schaden ist hoch.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2006 zwischen Zaumberg und Immenstadt ist am Samstag hoher Sachschaden entstanden. Ein 36-jähriger Motorradfahrer kam laut Polizei in Fahrtrichtung Zaumberg auf die Gegenfahrbahn - zwei Oldtimer-Fahrer konnten nur durch Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern. Lesen Sie auch: Mit Tempo 160 durch Kaufbeuren: Polizei schnappt Raser

Motorradfahrer fährt auf Gegenfahrbahn: Autofahrer verhindern Frontalcrash

In der Nähe des beliebten Aussichtspunktes wich einer der Fahrer auf einen Parkplatz aus und krachte gegen einen hochwertigen Mercedes. Der andere fuhr nach links und wurde vom Motorradfahrer touchiert. Der Biker kam schließlich in einer Wiese am Fahrbahnrand zum Stehen, so die Polizei. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Gegen den Motorradfahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

