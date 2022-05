Auto überschlägt sich auf B19 bei Immenstadt

Ein Auto überschlägt sich am Montag auf der B19 auf der Höhe der Ausfahrt Immenstadt-Zentrum. Der Fahrer verletzt sich dabei leicht.

02.05.2022 | Stand: 14:32 Uhr

Überschlagen hat sich ein Auto am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr auf der B19 in Richtung Kempten auf der Höhe der Ausfahrt Immenstadt-Zentrum. Laut den Polizisten vor Ort verletzte sich der Fahrer dabei leicht. An dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Ein Polizist sagte, dass der Fahrer vermutlich abgelenkt gewesen sei zum Beispiel durch ein Handy. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Wenig später brach in Agathazell ein Brand in einer Futtertrocknungsanlage aus. Mehr dazu lesen Sie hier.

