Arbeiter bei Baumfällarbeiten nahe Ofterschwang schwer verletzt

19.01.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Am Dienstagvormittag ist ein Arbeiter wegen eines Bedienungsfehlers bei Baumfällarbeiten im Bereich der Wittelsbacher Höhe bei Ofterschwang ( Oberallgäu) schwer verletzt worden.

Zwei Arbeiter waren laut Polizei mit Baumfällarbeiten beschäftig. Beim Einsatz einer Seilwinde zog einer der beiden Arbeiter das Stahlseil versehentlich ein, anstatt Seil zu geben. Der andere Arbeiter hatte laut Polizei zu diesem Zeitpunkt seine Hand um das Stahlseil gelegt.

Beim Anziehen des Stahlseils wurde der Mann so schwer an der Hand verletzt, dass er umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (Lesen Sie auch: 61-Jähriger wird bei Fällarbeiten bei Hochgreut (Oberallgäu) von einem Baum in einem Traktor eingeklemmt)

