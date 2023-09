B 19 glich einem Trümmerfeld: Polizei kennt eine Ursache des schweren Unfalls

Zwischen Immenstadt und Sonthofen ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall auf der B19 gekommen. Ein Auto lag auf dem Dach, die Straße wurde gesperrt.

13.09.2023 | Stand: 07:09 Uhr

Heftig gekracht hat es gestern am Dienstagabend (12.9.2023) auf der B19 im Allgäu. Bei Blaichach kam es zu einem schweren Unfall, in den gleich drei Autos verwickelt waren. Drei Männer wurden mit "leichten bis mittelschweren Verletzungen" in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch ein Rettungs-Hubschrauber war im Einsatz. Die B19 bei Burgberg glich einem "Trümmerfeld" und musste für etwa drei Stunden gesperrt werden.

Was war passiert? Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto mit "deutlich überhöhter Geschwindigkeit" auf der B19 in Richtung Oberstdorf. Zwischen den Anschlußstellen Immenstadt-Süd und Sonthofen-Nord rammte er in Höhe Burgberg das Fahrzeug eines vorausfahrenden Österreichers (60). Das gerammte Fahrzeug stieß in der Folge mit dem Auto eines 78-Jährigen zusammen.

B19-Unfall bei Blaichach gestern: Mehrere Autos zusammengeprallt

Die Wucht der Unfälle war laut Polizei derart stark, daß alle drei Fahrzeuge mehrere hundert Meter über die B19 geschleudert und schwer beschädigt wurden. Sie dürften laut Polizei "nur noch Schrottwert" haben.

Auch die Straße glich im Unfallbereich bei Blaichaich/Burgberg einem "Trümmerfeld". So wurde die Leitplanke an mehreren Stellen verbogen und aus der Verankerung gerissen. Die Polizei geht aktuell von einem Schaden im "fünfstelligen Euro-Bereich" aus.

B 19 im Allgäu komplett gesperrt: Unfallfahrer hatte laut Polizei Alkohol getrunken

Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die B19 im betreffenden Abschnitt rund drei Stunden komplett gesperrt. Auch eine Kehrmaschine kam zum Einsatz. Das Technische Hilfswerk Sonthofen stellte seine Drohne zur Verfügung und fertigte Luftbildaufnahmen.

Auch zur Unfallursache äußert sich die Polizei heute bereits und teilt mit: "Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Eventuell ging der Karambolage ein Fahrstreifenwechsel eines der drei Unfallfahrzeuge voraus. Feststeht hingegen, dass der 39-Jährige über dem gesetzlichen Grenzwert alkoholisiert war."

Im Einsatz nach dem Unfall bei Blaichaich waren:

sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes,

ein Rettungshubschrauber,

mehreren Streifen der Polizei,

die Freiwilligen Feuerwehren Immenstadt

THW Sonthofen,

Straßenmeisterei Sonthofen

