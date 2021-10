Autofahrer übersieht in Fischen Pkw und weicht in Gegenverkehr aus - mehrere Verletzte

Ein Autofahrer übersah an der Besler-Kreuzung in Fischen wohl einen abbiegenden Pkw-Fahrer und wich in den Gegenverkehr aus. Es gibt mehrere Verletzte.

21.10.2021 | Stand: 21:21 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend im Bereich der Besler-Kreuzung in Fischen ( Oberallgäu) gekommen. Laut Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt und es gibt zwei bis drei Verletzte, nach ersten Angaben allerdings keine schwerst Verletzten.

Noch ist laut Einsatzzentrale der genaue Unfallhergang nicht eindeutig geklärt. Vier Polizeistreifen sind aktuell vor Ort und nehmen den Unfall auf.

Unfall in Fischen: Autofahrer übersieht an Besler-Kreuzung Pkw und weicht in Gegenverkehr aus - mehrere Verletzte

Wahrscheinlich ist, dass ein Autofahrer auf der B19 in die Beslerstraße Richtung Obermaiselstein abbiegen wollte. Der Fahrer hielt wohl an, was ein hinter ihm fahrender Pkw-Fahrer übersah. Der Fahrer versuchte noch auszuweichen, prallte dabei aber in den Gegenverkehr.

Aktuell ist die Straße gesperrt, Rettungsdienst und Abschleppdienst sind vor Ort.

Lesen Sie auch

Schwerer Unfall auf B17: Wieder fährt ein Lastwagen in ein Stauende Frau stirbt bei Unfall auf B17

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu erhalten Sie hier.