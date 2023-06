19-jährige Autofahrerin bekommt Krampfanfall und überfährt Kreisverkehr

In Immenstadt hat eine 19-jährige Autofahrerin einen Kreisverkehr überfahren. Sie erlitt zuvor wohl einen Krampfanfall und verlor die Kontrolle über ihr Auto.

05.06.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Eine 19-jährige Autofahrerin hat in Immenstadt wohl einen Krampfanfall bekommen und dadurch einen Unfall verursacht. Laut Polizei war die junge Fahrerin am Sonntagabend unterwegs. In Stein überfuhr sie einen Kreisverkehr und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Autofahrerin erleidet in Immenstadt Krampfanfall und verliert Kontrolle über ihren Wagen

Vermutlich erlitt sie während der Fahrt einen Krampf und verlor so die Kontrolle über ihren Wagen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Kein anderer Verkehrsteilnehmer wurde ersten Erkenntnissen nach gefährdet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Weitere Nachrichten aus Immenstadt und dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.