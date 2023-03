Ein Verletzter und 20.000 Euro Schaden bei Unfall in Immenstadt

Bei einem Unfall in Immenstadt wurde ein Mensch verletzt. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei 20.000 Euro.

02.03.2023 | Stand: 13:21 Uhr

Bei einem Unfall in Immenstadt am Mittwochmorgen wurde ein Mensch leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei 20.000 Euro. Der 52-jährige Fahrer eines Kleintransporters war auf der Ortsumfahrung Rauhenzell unterwegs und wollte dort nach rechts in Richtung Immenstadt abbiegen. Dabei prallte er mit einem von links kommenden, geradeaus fahrenden 63-Jährigen zusammen.

Unfall in Immenstadt: 52-Jähriger leicht verletzt

Weil der 63-Jährige rechts geblinkt hatte, ging der Fahrer des Kleintransporters davon aus, dass dieser nach rechts in Richtung Ortsumfahrung Rauhenzell abbiegt. Der 63-Jährige betätigte den Blinker jedoch vorzeitig, weil er einige Meter weiter nach rechts auf die B19 in Richtung Kempten abbiegen wollte.

Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall in Immenstadt leicht am Kopf verletzt. Der 63-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

