Autofahrerin fährt gegen Kuh - Tier verletzt

Bei einem kuriosen Unfall in Schöllang ist eine 38-Jährige mit ihrem Auto gegen eine Kuh gefahren. Das Tier wurde dabei verletzt.

28.10.2021 | Stand: 12:24 Uhr

Am Mittwochabend hat sich in Schöllang bei Oberstdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 43-jähriger Landwirt trieb gegen 19:00 Uhr seine Viehherde von der Wiese in den Stall und musste dabei eine Straße überqueren. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit, erkannte dies eine 38-jährige Autofahrerin zu spät und kollidierte mit einem der Tiere.

Laut Polizei wurde die Kuh durch den Unfall verletzt, konnte ihren Weg in den Stall jedoch selbstständig fortsetzten. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

