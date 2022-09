Vorfahrt missachtet: 18-jährige verursacht Unfall an Brüchle-Kreuzung

Weil sie beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtete, verursachte eine 18-Jährige einen Unfall. Der Schaden ist fünfstellig.

05.09.2022 | Stand: 13:31 Uhr

Eine 18-jährige Autofahrerin hat am Sonntagabend an der Brüchle-Kreuzung in Sonthofen die Vorfahrt missachtet und so einen Unfall verursacht. Ein Mitfahrer des Unfallgegners wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Die junge Frau wollte von der Grüntenstraße aus Richtung Innenstadt kommend an der Brüchle-Kreuzung links abbiegen. Dabei hat sie die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeugs missachtet.

