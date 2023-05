Hund beißt in Sonthofen einen Mann, doch das Frauchen schweigt

In Sonthofen ist ein Mann unterwegs, als ihn ein Hund beißt. Das Frauchen bekommt jetzt eine Anzeige - denn sie unternahm nichts.

12.05.2023 | Stand: 13:09 Uhr

Am Donnerstagabend hat ein Hund in Sonthofen einen Mann gebissen. Wie die Polizei berichtet, wollte der 38-Jährige daraufhin die Personalien der Hundebesitzerin bekommen. Doch das Frauchen weigerte sich und verriet ihre Daten nicht.

Polizei kennt Hundebesitzerin in Sonthofen

Das Opfer konnte die Halterin beschreiben, was den die Beamtinnen und Beamten half: Die Frau ist der Polizei bekannt. Jetzt erwartet die Hundebesitzerin eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Lesen Sie auch: Gefährliche B19-Kreuzung: Wieder Verkehrsunfall an Unfallschwerpunkt in Immenstadt)

Alle Neuigkeiten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.