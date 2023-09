"In der dritten Kehre war die Kuh da" - Allgäu-Urlauber erlebt Kuh-Karambolage auf Rodelbahn

Oliver Scharf kann wieder lachen - unter Schmerzen. Beim Crash mit einer Kuh auf dem Alpsee Coaster verletzte er sich schwer. Einen Schuldigen sucht er nicht.

15.09.2023 | Stand: 15:50 Uhr

Vor der Kehre Schwung genommen und dann war die Kuh da... Wenn Oliver Scharf von seiner Fahrt mit dem Alpsee Coaster in Immenstadt erzählt, klingt das wie der Anfang einer spannenden Geschichte. Doch der 53-Jährige aus Meckenbeuren nahe des Bodensees hatte am Mittwoch vergangener Woche einen folgenreichen Unfall. Ein paar Tage später blickt er nach vorne, er lacht viel. Was aber kaum eine gute Idee ist, denn noch hat er dabei Schmerzen.

Unfall mit Kuh auf Sommerrodelbahn im Allgäu - so geht es Oliver Scharf

Gemeinsam mit seiner Frau Melanie und seinem Sohn war er am 6. September zum Rodeln zur Alpsee Bergwelt ins Oberallgäu gefahren. An dem Abend wagte er als erster die Abfahrt. "Ich bin in die Rodelbahn eingestiegen, habe vor der dritten Kehre Schwung genommen, und in der dritten Kehre war da die Kuh da", antwortet Oliver Scharf auf die Frage nach dem Zusammenstoß mit einer Kuh im Alpsee Coaster in Immenstadt, "da kann niemand etwas dafür." Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Scharf sich das Schlüsselbein brach.

Wie die Schwäbische berichtet, kamen der Landwirt der nahen Weideflächen, Mitarbeiter der Rodelbahn und Polizeibeamte am Unfallort zusammen. Sein Sohn hatte zwischenzeitlich seiner Frau Bescheid gesagt. Der Junge war hinter Scharf gerodelt, konnte aber rechtzeitig abbremsen und ging dann zurück zum Start des Alpsee Coasters, um seine Mutter zu holen. Sie war noch nicht losgefahren und wunderte sich, dass es nicht weiterging.

Operation am Schlüsselbein im Krankenhaus Friedrichshafen

Die Bergwacht Immenstadt brachte den Verletzten in das nächste Krankenhaus. "Ich habe eine Nacht im Krankenhaus in Immenstadt verbracht, dort wurde ich geröntgt. Aber außer dem Schlüsselbein war alles in Ordnung", berichtet Scharf, "meine Frau hat mich am nächsten Tag abgeholt." Weil das Schlüsselbein nicht konservativ behandelt werden könne, habe er am kommenden Montag einen Termin zur Operation in Friedrichshafen. Läuft alles, wie geplante darf Scharf nach dem Eingriff wieder nach Hause.

Kuh-Karambolage im Alpsee Coaster: Verklagt er jetzt die Verantwortlichen der Bahn?

"Das ist alles nicht so super-wild!" meint der 53-Jährige in seiner ruhigen Art. "Ich werde nicht gegen den Coaster vorgehen. Die Chance, einen Sechser im Lotto zu haben, ist größer, als dass so etwas passiert", lacht er. "Im Sommer sind da bestimmt eine Million Leute gefahren, niemandem ist etwas passiert. Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände."

Familie Scharf hatte Kontakt zum Betreiber der Rodelbahn. Melanie Scharf hat mit einer Dame vom Alpsee Coaster geschrieben, aber: "Die haben genug Stress, ich mache gar nichts. Ich werde niemanden verklagen." Klar ist, dass Scharf kein Kapital aus der Situation schlagen möchte und niemandem schaden will.

Er bleibt positiv und blickt nicht zurück: "Ich werde jetzt gesund und gehe wieder zur Arbeit." Vom Rodeln hält ihn die Begegnung mit der Kuh nicht ab. Sein Fazit des Ausflugs: "Die Kuh kann nichts dafür, der Betreiber kann nichts dafür, der Bauer kann nichts dafür."

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen

Bei der Polizei läuft wegen des Unfalls – und deshalb von Amts wegen – ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. Das Verfahren richte sich gegen den Verantwortlichen der gehaltenen Tiere. Den Fall an der Rodelbahn kennt das Landratsamt Oberallgäu nur aus der Presse. Es gebe auch keine baurechtlichen Vorgaben für Abstände bei der Tierhaltung zu der Rodelbahn. „Auch von Seiten des Veterinäramtes sind keine speziellen Vorgaben für Abstände bei der Tierhaltung dort bekannt“, teilt eine Sprecherin mit.